日本首相高市早苗，先前宣布解散眾議院，並將在本（2）月8日重新選舉，而高市早苗這段期間勤跑各地，希望自民黨能在國會獲半數以上支持；只是，她今（1）日原先要參加《NHK》的電視節目，但自民黨發聲明指出，對方在選舉遊說過程中手臂受傷，需要接受治療，因此臨時缺席。對此，高市早苗也在社群「X」坦言「在過去幾天的造勢活動中，與熱情支持我的民眾握手時，被用力拉扯到手而受傷」。

高市早苗今日在X表示，感謝大家對她受傷一事的關心，謝謝，「其實，在過去幾天的造勢活動中，與熱情支持我的民眾握手時，被用力拉扯到手而受傷。由於我本身患有類風濕性關節炎，手部因此腫脹」。

同時，高市早苗也說，自己隨即請來醫務官，幫她塗藥並做了完整的固定貼紮，「今天，我仍將前往岐阜和愛知，把自民黨政策的重大轉變傳達給大家」。

快新聞／高市早苗受傷了！臨時缺席《NHK》節目 坦言被支持者用力握手釀傷

高市早苗發文談傷勢。（圖／擷取自高市早苗X）

原文出處：快新聞／高市早苗受傷了！臨時缺席《NHK》節目 坦言被支持者用力握手

