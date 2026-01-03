高市早苗只是會經營社群？駐日代表揭她3大成功特點：日本拼鬥精神代表

駐日代表李逸洋分享日相高市早苗成功的3大特點，絕非只是很會經營社群媒體那麼簡單。翻攝李逸洋臉書



日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論為中日關係掀起波瀾，然而她的民調始終居高不下，有言論指稱是因高市擅長經營社群媒體，但駐日代表李逸洋分享他對高市的親身觀察，認為高市的成功有3大特點，絕非僅止於「善於經營社群媒體」這麼簡單。

李逸洋今天（1/3）在臉書分享，高市昨天晚間與美國川普總統進行20分鐘電話會談，就今年春天訪美行程展開協調；也針對日前中國圍台軍演進行意見交換。這次通話是日方提出的要求，日本此時正休年假，高市向大家示範了身為政治領導人，即便是一年當中最重要的年假也工作不懈。

李逸洋提到，高市去年10月21日上任至今，民調支持率始終維持在7成。尤其是歷經「台灣有事」可能構成「日本存立危機事態」發言後，中國利用經濟、政治、外交、軍事、輿論各種手段攻擊，企圖分化日本民眾，削弱高市的領導權威，結果都撼動不了。

李逸洋指出，高市的舉手投足、衣著、鞋子、公事提包甚至文具用品，都成為媒體及網紅追逐的焦點，各項報導及貼文瀏覽數可能已達破億人次，是日本政治史上前所未見。

李逸洋分析，高市的成功有3大特點：第一，她是日本政治人物中極少數具有非典型特質者。年輕時玩重機，摇滾樂團擔任鼓手、主唱，讓對政治冷漠的年輕人不會有距離感，18歲至29歲年輕族群支持率竟然高達92%。日本的投票率一向很低，僅4到5成，這股年輕力量如果轉化成選票，對日本選舉的影響巨大且深遠。

其次，日本女性力量逐漸崛起。去年7月參議員選舉前國會兩院女性議員比例僅19%，參議員選舉結果女性當選者增至32%。高市出任日本憲政史上第一位女性首相，將更帶動日本各界女力抬頭。尤其是去年10月4日自民黨總裁選舉前，媒體報導她身為工作繁忙的國會議員，克服萬難親自打理中風丈夫的生活起居。日本女性堅毅溫柔的特質在她身上展露出來，感動許多日本人。

第三，高市首相的認真用心。她當選自民黨總裁後向全體黨員說：「盼全員像馬車馬一樣工作，我本人也放棄工作生活平衡，將工作、工作、工作、工作、工作」。去年11月13日在參議院答詢時說：「我現在睡眠時間大約2小時，最長是4小時。」她為了準備國會答詢，凌晨3時起床研習，幕僚團隊在隔室待命，隨時召喚討論，她的用心正是日本人勤奮拼鬥精神的代表。

李逸洋說，類似的精神在安倍前首相身上也看到。安倍昭惠夫人曾提到，有一台錄音機陪伴安倍數十年，用來反覆練習演講。安倍訪美在國會中演講或是日本國會演講，每一次都是充分準備，錄好內容後，在家裡、在新幹線上，一次又一次對著錄音機聽取、演練又再修改，有時一場重要演講要進行幾十次這樣的重複準備。

李逸洋強調，「安倍首相、高市首相成功的背後，是用心的付出和努力的準備。」

李逸洋也分享親身接觸高市的經驗，高市去年4月底訪台拜會總統賴清德，堅強挺台發言造成旋風。在她訪台前幾個月，他拜會時任眾議員的高市。當時她提到訪台計畫有點困擾，台灣兩個重量级團體同時邀請她，希望能幫忙協調。

李逸洋說，當下他應允全力協助，後來也很順利溝通一團體主邀，另一團體希望安排行程也排上，各方都滿意。「這事表面上是在幫高市議員，其實是她在幫代表處。」因為選擇其中之一她自己可決定；透過代表處用意是希望台日頻繁的交流，能讓代表處成為單一的窗口，由代表處進行協調。

李逸洋指出，高市的貼心溫暖，讓人心存感激。對話時她眼神專注，全心傾聽，態度誠懇，讓他覺得講的話受到重視，無形中也會對她心存敬重。「高市的成功絕非偶然，也不是網路上所說她很會經營社群媒體這麼簡單。」

