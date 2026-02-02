高市早苗可望率執政聯盟橫掃眾院！恐加劇日本債市壓力

日本首相高市早苗。（圖／達志／美聯社）

《朝日新聞》的1項民調顯示，日本首相高市早苗所屬的「自民黨」，預料將在下週舉行的眾議院選舉中大獲全勝。根據該民調，自民黨若與執政聯盟夥伴「日本維新會」合計，預計可取得約300個席次。

據《路透社》報導，如果在8日的選舉中取得強勁表現，將鞏固高市在黨內的掌控地位，並為其擴張性財政政策提供民意授權。這可能加劇外界對日本財政狀況的憂慮，並推高日本公債殖利率。

此外，《朝日新聞》也指出，由「立憲民主黨」及「公明黨」的眾議院議員共同組成的最大在野黨聯盟「中道改革聯合」則陷入困境，可能失去目前167席中的一半。

廣告 廣告

目前高市領導的執政聯盟在具有強大權力的眾議院握有些微多數，但在參議院則處於少數地位。儘管她的個人支持率依然很高，但自民黨本身的支持率卻不足30%，凸顯了領導人與政黨之間的差距。

對此，總部位於東京的金融服務公司「Monex集團」（Monex Group）的專家總監柯爾（Jesper Koll）告訴《CNBC》，高市對年長的選民以及年輕的日本人來說，都是1個「鼓舞人心」的人物。她的個人魅力，而不是她的經濟政策，可能會起到決定性作用，並有可能帶來壓倒性勝利。

然而，經濟壓力依然是選民關注的焦點。日本通膨率已連續45個月高於日本央行的目標水平，實質薪資持續下降，日圓也持續走弱。

最新通膨數據顯示為2.1%，而全年通膨率達3.2%。2025年實質薪資較去年同期連續11個月下降，自2022年以來，實質薪資逐年下降。

2025年中，米價格飆升也打擊了家庭信心，並加劇了自民黨的選舉困境。2026年初，日圓進一步走弱，兌美元匯率一度逼近160關卡。雖然貨幣貶值有利於出口商，但也加劇了輸入性通膨。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

商場停車費怎麼省？男星實測1招「150秒變0元」 網讚：台灣人的小默契

車銀優才出事 韓星金宣虎也爆「設家族法人逃稅」！經紀公司回應了

台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」