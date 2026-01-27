高市早苗台灣有事撤僑說 中國聲稱暴露日本右翼野心

（中央社台北27日電）針對日本首相高市早苗表示，若台灣發生緊急事態，日本需要前往營救在台灣的日美公民，中國外交部發言人郭嘉昆今天聲稱，有關言論再次暴露日本右翼勢力「藉機推進再軍事化，挑戰戰後國際秩序的野心」，國際社會必須高度警惕、堅決抵制。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，郭嘉昆在回答媒體詢問時，作上述表示。

郭嘉昆首先宣稱，無論在歷史上、法律上，日方都「沒有任何資格對『中國台灣』置喙」。

他接著聲稱，日方有關言論再次暴露日本右翼勢力「挑動對立、製造事端，藉機推進『再軍事化』，挑戰戰後國際秩序的野心」，這已經對地區和平穩定和中日關係政治基礎「構成嚴重威脅」，國際社會必須高度警惕、堅決抵制。

郭嘉昆又說，日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，「犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責」。中方再次敦促日方恪守「中日四個政治文件」精神和所作政治承諾，「確實反思糾錯，停止在台灣問題上的操弄和妄動」。

高市早苗26日在朝日電視台（TV Asahi）的一檔節目中，提到日美展開聯合行動撤離在台日本國民的可能性，「如果美軍遭受攻擊時，日本無所作為只顧自己逃走，那麼日美同盟將會瓦解」。

她表示，「如果發生緊急事態，我們（日本）需要前往營救在台灣的日本和美國公民」，「我們會綜合判斷當地發生的事態，並在現行法律範圍內做出因應」。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1150127