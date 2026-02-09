高市早苗史詩級大勝 民進黨一片振奮激喊「台日共同體」攜手應對區域挑戰

親台派日本首相高市早苗率領自民黨於國會改選中壓倒性大勝。（圖片來源／日本電台）

主張「台灣有事、日本有事」的親台派日本首相高市早苗，昨（9）日率領自民黨在眾議院改選中，斬獲316席，取得足以修憲的3分之2絕對多數。對此，主張台日友好的民進黨一片振奮，總統賴清德、總統府秘書長潘孟安均發文恭賀，多位民進黨立委也共襄盛舉，強調台日關係將進入命運共同體的新階段。

賴清德：盼與高市攜手面對區域挑戰

親台派日本首相高市早苗挾高人氣推動國會改選，投開票結果氣勢如虹，根據計票結果，高市領導的自民黨在總共465席中，單獨奪下316席，取得3分之2絕對多數。若加計盟友「維新會」的36席，執政聯盟總席次來到352席，占比更超過4分之3。

對此，總統賴清德向高市早苗道賀稱：「誠摯恭喜您在大選中取得勝利，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對您領導力與願景的信任與期待；這不僅是對執政成果的肯定，更是對您推動國家長遠發展的明確支持。」

賴清德續指：「期待與您合作，使台日兩國持續以共同的價值、互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮；願您的勝利為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。祝願日本永續發展、人民安康。」

潘孟安：祝福台日友誼歷久彌新

總統府秘書長潘孟安亦發文道賀：「恭喜日本眾議院大選今天順利圓滿落幕，由高市早苗首相領導的執政聯盟獲得日本人民的深切信任與託付。台灣與日本是共享自由、民主、人權與法治價值的緊密夥伴，期待未來台灣與日本政府能繼續攜手，在既有的堅實基礎上，持續深化經濟安全與供應鏈合作，共同因應區域挑戰。」

潘孟安也稱：「透過台日雙邊更緊密的民主夥伴關係，必能為印太地區的和平、穩定與繁榮作出積極貢獻，祝福日本國運昌隆，台日友誼歷久彌新。」

民進黨：高市與賴清德治國方向相互呼應

民進黨中央黨部亦發文道賀，並指高市早苗在政策上強化日本防衛力量，並延續安倍前首相推動的印太安全與區域合作策略，展現積極作為，其相關立場深受台灣國民關注。

民進黨指出，日本政府所展現的政策方向，與賴清德總統多次強調透過經濟安全與供應鏈合作強化區域穩定、加強與理念相近夥伴合作、共同維護區域和平穩定的治國方向相互呼應；台灣與日本同為民主夥伴，面對快速變動的區域情勢，雙方在理念與責任上具有高度一致性。

民進黨表示，台灣與日本共享自由、民主、人權與法治等核心價值，雙邊在經貿、科技、安全、文化及民間交流等領域長期維持緊密且實質的合作關係；因此期待台日關係能持續深化，攜手因應區域與全球挑戰。

綠委不約而同喊出「台日共同體」

對於高市早苗的壓倒性大勝，民進黨知日派立法委員陳冠廷分析：「台日關係已進入命運共同體的新階段，台灣要展現足夠的能力與準備，才能承接這個歷史性的機遇」。他並表示，如今日本大選結果進一步確認了高市路線獲得民意支持，台灣應從情報交流、海巡合作、無人機供應鏈、民防韌性等具體面向，積極與日方推進實質合作

民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤表示，高市早苗領導的執政聯盟大勝，而高市路線的大勝利，就是「台灣有事，日本有事」政策的大勝利。她並不約而同提及「台日生命共同體」，強調從今天開始，台日生命共同體，不是口號，而是具體的行動！

