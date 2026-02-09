高市早苗史詩級大勝！郭正亮預言「大翻車」慘遭群嘲仍嘴硬

國際中心／林昀萱報導

郭正亮一路唱衰高市早苗，大翻車仍嘴硬。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

日本首相高市早苗與她所屬的自民黨，在日本眾議院大選取得破2/3的席次，被部分媒體評為「史詩性大勝」。前立委郭正亮在選前就一路唱衰自民黨選情「大翻車」引發群嘲，在直播開票時雖臉色鐵青，卻嘴硬稱高市早苗「能不能撐得了1年還不知道」、「日本是沒落中的國家」等。

高市早苗去年發表「台灣有事論」引起熱議，當時郭正亮就痛批日本玩火，「憑什麼跟中國大陸硬槓？」更斷言高市早苗民調定會直落遭自民黨切割，但實際上高市早苗在台灣有事論後支持度高達69.9％。面對高市早苗宣布解散眾議院重新改選，郭正亮也一路唱衰預測自民黨無法過半，一直到選前一天才改口高市早苗可能會大勝。

高市早苗率領自民黨獲得史詩級勝利。（圖／翻攝自高市早苗IG）

眾議院改選結果出爐，高市早苗帶領的自民黨獨拿超過2/3的316席，加上執政盟友日本維新會，席次來到352席，且高市早苗更是以88.7%得票率輾壓對手。郭正亮在直播中臉色鐵青，改口「自民黨過半是一定的」，但話鋒一轉嘴硬表示不知道高市早苗能不能撐過一年，甚至表示日本負債全球第一，看不出高市早苗的經濟政策能如何提升競爭力，稱「日本是一個沒落中的國家」。

