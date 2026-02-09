高市早苗史詩級狂勝 外交部：台日將雙邊關係升級為互補全面夥伴關係

日本首相高市草苗領導的自民黨在日本國會改選一舉拿下316席，創上有史以來單一政黨最高紀錄。我國外交部獻上祝賀，強調未來將持續深化台日合作，推動雙邊關係升級為互補的「全面夥伴關係」。（Photo AC）





日本昨天（8日）舉行第51屆眾議院選舉，由首相高市早苗領軍的自民黨大獲全勝，在眾議院465席中一舉拿下316席，不僅突破三分之二門檻，也創下日本戰後單一政黨席次新高；連同執政夥伴日本維新會36席，執政聯盟總席次達352席。對此，外交部長林佳龍代表我國政府表達誠摯祝賀，並指示駐日代表處第一時間電賀高市首相、跨黨派友我議員聯盟「日華議員懇談會」當選成員及其他友台國會議員，強調未來將持續深化台日合作，推動雙邊關係升級為互補的「全面夥伴關係」。

外交部表示，台灣與日本同為共享民主、自由、人權與法治等核心價值的重要夥伴，長期以來雙邊互動密切、交流頻繁，在價值外交、同盟外交及經濟外交等多個面向皆累積豐碩合作成果。近年來，日本也多次呼籲國際社會重視台海和平與穩定的重要性，日本朝野政界與社會各界對於支持台灣的國際參與，以及進一步深化台日友好關係，已形成高度共識。

外交部指出，台灣期待在既有穩固的台日關係基礎上，秉持「總合外交」的理念，持續與日本政府及朝野政黨深化各項實質合作，進一步將雙邊關係提升為彼此互補的「全面夥伴關係」，攜手共創印太地區的和平、穩定與繁榮。

