高市早苗合照林信義氣炸中國！他：中共最怕的「是這事」

2025亞太經濟合作會議（APEC）峰會在韓國登場，總統賴清德敦請資政林信義擔任領袖代表，並在召開前與日本首相高市早苗碰面，惹來中國外交部不滿批「違反一個中國原則」。對此，作家汪浩今（2）日也表達看法，直言「其實中共最害怕的不是誰違反原則」。

汪浩發文，高市早苗在APEC期間與台灣代表林信義寒暄、合影、談合作，本是外交禮節、睦鄰互動，卻立刻引爆北京的玻璃心，中國外交部像被踩到尾巴的戰狼，急忙發聲明抗議，痛罵日本「違背一中原則」、還搬出「抗日戰爭八十週年」來撐場，彷彿時光倒流回1930年代。

汪浩提到，其實中共最害怕的不是誰「違反原則」，而是看到台灣與世界互動自然化。當東京、台北能以正常夥伴對話，北京的封鎖術就失靈。中國動輒以「紅線」「內政」威脅他國，卻掩飾不了內心的焦慮與妒忌，焦慮川普不讓習近平談台灣，妒忌日本能自在說出「台灣是珍貴的朋友」，妒忌台灣能在國際場合堂堂入鏡。

汪浩表示，當北京還在用戰狼口氣喊「恪守政治文件」，高市與林信義已談產業鏈合作、防災、科技與人文交流。台日之間的溫度，正是民主世界的常態；而中國那份酸溜溜的抗議稿，只顯得格外寒酸，因為只有不自信的政權，才會連一張合照都忌妒到發抖，也再次強調「台灣就是台灣」。

