高市早苗同款！APEC伴手禮是由Olive Young精選的K-Beauty禮盒，開箱17款保養、彩妝、香氛
1. Sulwhasoo雪花秀潤燥養膚精華
圖片左上角的保養品來自韓國專櫃品牌雪花秀，這款潤燥養膚精華(First Care Activating Serum VI/설화수 윤조에센스6세대)可說是雪花秀最經典的明星商品。
從1997年上市以來，經過不斷的成份升級，如今進入到第六代，幾乎每10秒就能賣出一瓶，累計超過52萬人、平均每人使用十瓶以上的銷售冠軍。
第六代的潤燥養膚精華不僅含有萃取自地黃、玉竹、芍藥、蓮及百合融合而成的品牌獨家成分滋陰養膚極萃TM，更添加了萃取自歷經500小時天然發酵熟成4年生人蔘的人蔘皂苷製成的人蔘循環因子™，能保濕及穩定膚況，從肌底促進養分循環，讓肌膚由內而外自然透亮，是許多韓妞都愛用的前導精華。
2. VT微晶精華
VT微晶精華(微針精華/REEDLE SHOT 100/리들샷 100 에센스)先前在Olive Young十大熱賣產品中介紹過了，這款號稱含有比毛孔還細小14倍的精華在Olive Young熱賣多年。
獨家成份Cica ReedleTM被製成微針狀，據說可以穿透角質層，能喚醒肌膚、幫助後續保養品的吸收、使肌膚回復原本應有的光滑狀態，是連韓國男性都會在夜間臉部清潔後，作為加強後續保養品吸收使用的前導微針精華。
3. BIO HEAL的3D提拉乳霜
由BIO HEAL推出的3D提拉乳霜(PROBIODERMTM 3D Lifting Cream/바이오힐 보 프로바이오덤 3D 리프팅크림))有著「國民第一彈力乳霜」的美稱。
以乳酸菌為主要成份，透過品牌獨家技術嚴選出由植物乳桿菌、鼠李糖乳桿菌和羅伊氏乳酸桿菌組合而成的品牌專利成份PROBIOBERMTM，以及結合肌膚抗老因子和多種胜肽結合而成的複合成分Core V-uilderTM，能深入肌膚底層，由內而外改善肌膚彈力、恢復膨潤，是人手一罐的抗初老必備單品。
4. Torriden 5D微分子玻尿酸保濕面膜
Torriden這款保濕面膜(DIVE IN Low Molecular Hyaluronic Mask/토리든 다이브인 저분자 히알루론산 마스크)含有5種不同分子的玻尿酸，從肌膚表層形成防護膜到深入肌膚底層深層補水，獨家的5重玻尿酸讓肌膚由內而外水潤膨彈，更添加泛醇及尿囊素，保濕同時舒緩肌膚。
搭配上高吸水力植萃纖維面膜布，能吸附7倍的精華液，僅僅敷上一張面膜彷彿吸收一整瓶保濕精華般的水潤感，不論是日常保濕或是需要急救補水時皆可使用，是Olive Young常年不敗的面膜上榜王。
5. ideal FOR MEN多合一乳液
這款由男性保養專門品牌ideal FOR MEN所推出的多合一乳液(PERFECT ALL IN ONE ANTI-WRINCLE/아이디얼포맨 퍼펙트 올인원 올케어)，含有膠原蛋白萃取、泛醇、水解彈性蛋白和乙醯四胜肽-5，不僅能幫助肌膚保濕，更能從肌底幫助改善肌膚彈性與皺紋。
不黏膩、好吸收的質地，讓男性保養時可以只用這一瓶。自上市起已累計銷售超過2,300,000瓶，在2024年更是創造出每30秒便售出一瓶的佳績，是許多韓國男性愛用的保養品。
6. YUNJAC 濃縮精華液
由YUNJAC推出的濃縮精華液(WHOLE PLANT EFFECT Concentrate/연작 전초 컨센트레이트)，主打使用整株植萃的力量，含有沉香樹根萃取、梔子花萃取和韓國當歸萃取等，能從肌底幫助肌膚強韌、加強保濕，使肌膚恢復健康狀態，由內而外散發出自然光采。
在Olive Young是獲得4.8顆星好評推薦的保濕神器。
7. JUNG SAEM MOOL妝前水感乳液
這款水感乳(Essential Mool Cream/정샘물 에센셜 물 크림)是由知名韓國藝人御用彩妝師鄭瑄茉的個人品牌所推出的，採用獨家技術將發酵水中的保濕因子分解成比毛孔還微小的粒子促進吸收，並含有神經醯胺及泛醇，能強化肌膚屏障，鎖住水分。
質地如濃縮精華般好吸收，卻有如乳霜般強力鎖水的保濕力。想要擁有如韓妞般宛如初生般的水光肌，妝前絕對要用這款水感乳。
8.Beauty of Joseon防曬乳
這款由Beauty of Joseon推出的防曬乳(Relief Sun: Rice + Probiotics/조선미녀 맑은쌀 선크림)，以含有米萃取和益生菌為主打。
除了超高效的防曬能力，清爽不油膩且具有高延展性的質地，不僅塗抹時不會黏膩，也不會起屑結塊或是讓臉色看起來過白，是超級服貼自然、適合每天使用的日用防曬乳。
9. TIRTIR紅氣墊粉霜
TIRTIR這款紅氣墊粉霜(Mask Fit Red Cushion/티르티르 마스크 핏 레드 쿠션)不僅妝容服貼，遮瑕力也極佳，持妝效果一流。只需要輕輕在臉上一拍，防曬、遮瑕一次完成，妝感自然透亮，是韓妞最愛的水光肌妝感。
不僅深受韓妞喜愛，更是首個在美國亞馬遜登上彩妝類排行第一的韓國彩妝品牌，平均每1.6秒就能賣出一個。
10. JUNG SAEM MOOL裸色感粉底液
在這次Olive Young嚴選的APEC禮盒中的底妝代表，除了在韓國首次被研發出、並且紅遍全球的氣墊粉餅外，知名彩妝師鄭瑄茉個人品牌推出的粉底液也被選中，是此次禮盒中唯一同時入選護膚品及彩妝品的品牌。
擁有多年彩妝經驗的鄭瑄茉認為完美的妝容不是將肌膚瑕疵遮蓋住而已，而是應該將肌膚最自然的模樣好好保留並且呈現，因此她特別研發出最能表現出肌膚本色的裸色感粉底液(Skin Nuder Foundation/정샘물 스킨 누더 파운데이션)，不論是遮瑕力或是持妝力都頗受好評，搭配自家出的水感乳，更完美呈現自然無瑕的水光肌。
11. espoir 12色眼影盤#6 Honey Oat Latte
眼影的部分，Olive Young則是選擇espoir推出了12色眼影盤(Eye Core Palette (에스쁘아 아이 코어 팔레트)，並且選擇最接近大地色系，人人皆適用的6號蜂蜜燕麥拿鐵(06. Honey Oat Latte)。
這款12色眼影盤從霧面到亮片沒有一個廢色，僅需一個眼影盤便可包辦臥蠶、眼下陰影和眼線等多種眼妝需求，是非常實用的日常眼妝必備眼影盤。
12. fwee 唇頰兩用布丁膏
頰彩的部分，Olive Young選擇的是由fwee推出的唇頰兩用布丁膏(Lip&Cheek Blurry Pudding Pot/퓌 립앤치크 블러리 푸딩팟)。這款唇頰兩用布丁膏含有可可籽脂，太匱龍舌蘭葉萃取物加上暈染粉末，讓布丁膏呈現有如布丁般Q彈的質地。
當中含有保濕修護成份，用起來不顯唇紋也不卡粉，不論是要呈現咬唇妝或者是Overlip皆可創造出自然的暈染唇妝。可單用，也可疊擦，用一根手指即可完成口紅及腮紅的實用單品。
13. rom&nd果汁唇釉
除了唇頰彩外，Olive Young還選了韓國彩妝排行榜的常勝軍rom&nd的唇彩，有別於布丁膏的霧面妝感，rom&nd的果汁唇釉(THE JUICY LASTING TINT/롬앤 더 쥬시 래스팅 틴트)含有西洋李油、芒果籽油及覆盆子油，讓唇彩如其品名般一上唇便可呈現如果汁般水潤澎彈的妝感，且持妝效果極佳。
不論是色澤、光感還是保水度經過長時間都猶如剛塗上般完美，是韓妞幾乎人手一支的國民唇彩。
14. Dr. FOR HAIR頭皮去角質
Olive Young精選的禮盒還照顧到頭皮健康，由Dr. FOR HAIR推出的頭皮去角質(Folligen Sea salt scaler/닥터포헤어 폴리젠 씨솔트 스케일러)含有以黃金比例混合而成的死海鹽及天然海鹽。
主打溫和去除靠洗髮無法洗掉的頭皮老廢角質，並添加由辣薄荷葉萃取、蘋果薄荷葉萃取與綠薄荷葉萃取組合成的薄荷複合成份，不僅能為頭皮帶來清涼感，還能去除頭皮異味，一週使用兩到三次能有效去除多餘的頭皮老廢角質及油脂，維持頭皮健康。
15. LABO.H頭皮精華
愛茉莉太平洋旗下髮類品LABO.H推出的這款髮際線精華(Hair Line Ampoule/라보에이치 헤어라인앰플)可說是近期韓國最熱門的頭皮精華了。
這款頭皮精華含有綠茶萃取及乳酸桿菌培養溶解質，並使用愛茉莉太平洋的獨家技術scalp barrier218™，讓有效成分能深入頭皮毛孔，修護頭皮屏障並使髮根強健，同時還能鎮靜及保濕，使用時能立即為頭皮降溫4.5度C。
此外LABO.Ｈ的髮際線精華還含有5種不同分子大小的玻尿酸，從頭皮表面到深處層層補水保濕，提升頭皮含水量。滾珠式設計，使用上極為方便，能隨時隨地為塗抹，滋養髮根、維護頭皮健康。
16. round around身體及髮香噴霧-White Dazzle
禮盒內的香氛則選擇以清新自然為特色的香氛品牌round around推出的身體及髮香噴霧(scented hair&body mist White Dazzle/라운드어라운드 센티드 헤어&바디 미스트)。
以大自然的香氣為靈感的White Dazzle，以雛菊、梔子花為前調，中調則融和了木蘭、茉莉及佛手柑，並以金合歡蜜、白麝香和白松香為基調。清新的白花香帶有微微的甜味，輕輕噴灑在全身及頭髮上，舉手投足之間隱隱散發自然香氣。
17. vodana捲髮棒
最後入選此次APEC元首禮盒的則是由整髮器專門品牌vodana推出的捲髮棒(Glamwave Curling Iron/보다나 글램웨이브 봉고데기)，vodana的捲髮器採用特殊的陶瓷塗層，能均勻加熱並減少對頭髮的損傷，讓秀髮保持健康光澤，並推出36mm至40mm的尺寸，讓消費者可根據自身需求打造出不同的S型波浪捲髮。
能在1分鐘內快速加熱且具有五段溫度調節功能，可根據不同髮質調整，精準控制造型溫度，避免過熱損傷。此外，vodana的捲髮棒採自由電壓設計，不僅能在韓國使用，帶出去全世界旅遊使用都沒問題。
