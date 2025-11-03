高市早苗向金正恩喊話：願面對面會談 討論日人遭北韓綁架問題

國際中心／綜合報導

根據共同社報導，日本首相高市早苗3日出席位於東京都舉行、要求北韓綁架受害者回國的國民大集會中表示，她已就自己與北韓領導人金正恩舉行首腦會談一事，詢問了北韓的意向。

高市與川普之間有一個明顯的共同點，就是他們都對已故前首相安倍晉三懷有深厚情感。（圖／翻攝自高市早苗X帳號）

高市說，「已向朝方傳達了希望舉行首腦會談的想法」，她還表達決心稱「我這一代無論如何都要開闢突破口，希望能解決綁架問題」。

報導指，高市同時指出，「希望透過領導人之間面對面，親自帶頭根據各種情況採取果斷行動，從而取得具體成果。」

