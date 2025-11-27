高市早苗和川普通話後改口？ 前大使：她已經有壓力了

日本首相高市早苗「台灣有事說」，引發中國大陸不滿。美國總統川普親自打電話給高市早苗。高市早苗26日出席就任首相後的第一場黨魁討論會，她說明在國會有關「台灣有事」的答詢，是因為被問及具體的例子，她就計畫誠實回答；高市更表示，日本根據《舊金山和約》放棄全部許可權，「並無認定台灣法律地位的立場」。前大使介文汲認為，高市早苗現在已經有壓力了。而據外媒最新爆料，川普確實有建議高市早苗，別在台灣議題上挑釁大陸。

介文汲26日在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，高市早苗說日本沒有立場來決定台灣法律地位，其實是針對她上一次在國會的發言中，引用國安三法裡面的一個條文，她做了一個解釋，或者說做了一個彌補。她不可能不知道，國安三法裡面所謂的「危急存亡事態」是什麼，前提是跟日本有利害關係的他國，「他國」兩個字，講的是台灣，那她是不是認為台灣是一個國家？關鍵是在這個地方。高市早苗說沒有立場來決定台灣法律地位，已經對這一點做了某種程度的修正。

介文汲指出，還有一個關鍵問題，台灣海峽發生狀況，高市早苗說，如果是使用封鎖，再用軍艦攻擊的話，那就應該是危機狀態了。問題就變成你要行使武力，既然這個又不是你的國家，又不是你日本的領土，你憑什麼出兵？所以這個部分，她還是沒有去針對它。

介文汲認為，高市早苗個人的地位承受不可承受的壓力時，她才會說考慮收回錯誤言論。那最直接的就是，高市早苗在公開場合哪一天哪一月在國會談到台灣，她的所有言論都收回，那不就解決了嗎？可是在正常的國際關係下，她一定要承受很大的壓力，才會讓她去做改變。因此他覺得，現在的高市早苗，已經有壓力了。

依介文汲認為高市早苗巳「改口」，是昨（26）日的事，而今早最新消息時，外媒《華爾街日報》爆料，川普與高市早苗通話中，川普有建議高市早苗別在台灣議題上挑釁大陸。

