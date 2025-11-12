高市早苗喊台灣有事「日本行使集體自衛權」！國台辦今崩潰：絕不答應

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗於11月7日在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」她更強調，若中國對台採取武力行動，恐將構成「日本生存受到威脅的情況」，屆時日本可依據《安全保障相關法》行使集體自衛權。這番言論一出，不僅在日本國內政壇引發熱烈討論，也立即成為國際媒體關注的焦點。對此，中國國台辦今（12）日也做出回應，稱「絕不答應、絕不容忍」。

中國國台辦今（12）日上午舉行例行記者會，針對日本首相高市早苗近日的談話做出回應，發言人陳斌華表示，「全世界只有一個中國，台灣是中國的一部分。日本領導人在國會公然發表的涉台惡劣言論嚴重違反一個中國原則，粗暴干涉中國內政，我們對此強烈不滿、堅決反對。外交部已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議」。

中國國台辦發言人陳斌華。（圖／翻攝中國台灣網)

陳斌華聲稱，「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，在殖民奴役台灣的50年裡更是犯下罄竹難書的罪行。80年前，我們打敗日本侵略者，光復台灣，終結日本對台灣的侵占掠奪。80年後的今天，誰再企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊絕不答應、絕不容忍」。

中國國台辦強調，「日本應深刻反省歷史、汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，信守在台灣問題上的政治承諾，慎之又慎處理涉台問題。正告民進黨當局，任何依靠外部勢力將台灣從中國分裂出去的圖謀都注定失敗」。

面對質疑聲浪和中國的抗議，高市早苗10日在眾議院接受質詢時再次表示，自己對於7日「台灣有事可能構成存亡危機事態」的相關發言，是依照政府的既有見解，「沒有撤回或取消的打算」。但她承諾，未來將避免針對特定假設情形公開表態。

