高市早苗喊尊重一中立場！被疑服軟改口 Cheap拆解曝她「真正內心話」

日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引起中國不滿，雙方摩擦日益緊繃，而日方繼連日重申立場不變後，再於3日強調，對台灣的立場認定並無改變，百萬網紅Cheap（鄭才暐）指出，其實高市政府的立場一直都沒變，就是不會介入法理爭端、仍舊以自身安全為第一考量。

高市早苗日前再參議院本會議提及1972年《日中聯合聲明》，高市早苗強調，對於聲明中記載、中國聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本政府的立場並未改變，即保持理解與尊重。

Cheap透過臉書發文指出，高市早苗的意思很清楚，就是「理解、尊重但沒有同意」；Cheap表示，其實高市早苗的發言只不過是把政治跟軍事分開而已，根本沒必要過度解讀。

「翻譯：你們打架把我家房子燒了，我就會拔刀」，Cheap表示，就政治層面來看，高市早苗並不在意台灣是不是中國的，因此就算不承認台灣是國家，也不會同意中國的說法；而就軍事考量分析，台灣海峽關係到日本安危，因此如果中國執意動武影響到日本，就會基於自衛考量介入。

Cheap總結，高市早苗的立場很明確，即不會、也不想當「幫助台灣獨立」的正義使者，而是維護自身利益安全，簡單來說就是「誰讓我活不下去，我就打誰」；對此Cheap更直言，不用搞得像日本要幫台灣打獨立戰爭一樣，「不管藍的、綠的、紅的都不用崩潰啦」。

