高市早苗喊日「無權認定台灣地位」 矢板明夫：就是不承認台灣屬於中國

政治中心／施郁韻報導

日本首相高市早苗（左）與中國領導人習近平（右）曾在APEC風會場邊首度見面。（圖／翻攝自X平台 @JPN_PMO）

日本首相高市早苗近日出席國會的黨魁辯論時，針對先前「台灣有事」發言，對於台灣的法律地位，高市表示「日本沒有立場認定台灣法律地位」，再次引發議論。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫發文指出，也就意味著日本不會承認台灣屬於中國，這才是真正讓北京最難接受的地方。

高市「台灣有事」的發言，引起中國強烈不滿，高市在黨魁討論會中又透露，日本與台灣維持非政府間的實務關係，日本根據「舊金山和約」放棄了全部許可權，「並無認定台灣法律地位的立場。」

矢板明夫表示，這段發言被部分媒體解讀為高市已經「改口」、「不再支持台灣」，以上解讀犯了根本性的誤判，高市從頭到尾都沒有收回任何發言，反而更加清楚地指出：「日本無權認定台灣地位」，因為這句正是「台灣地位未定論」的核心。中國最希望日本說出口的，是「台灣是中國的一部分」，而高市公開且正式地否定了這點。

矢板明夫說，高市的態度看似低調，但她維持的正是台灣的國際法空間，表明台灣未來不由中國決定，日本更不會替中國背書。這不是妥協，而且恰恰相反，是對中國敘事的直接否定。

矢板明夫接著說，高市的發言，也讓人想起16年前的日本駐台代表齋藤正樹。2009年，齋藤在中正大學演講時公開指出，日本依據舊金山和約放棄對台灣的所有權利，因此沒有資格片面認定台灣的法律地位，與高市的說法幾乎完全一致。

矢板明夫表示，當時的馬英九政府對此強烈反彈，外交部還約談齋藤「表示遺憾與抗議」。由於馬政府的打壓，齋藤在任務推動上處處受阻，不到1年半便被迫離開台灣。這位熱愛台灣、理解台灣歷史法理的外交官，職涯也因此受到重創。

他強調，十多年後，台灣社會與國際情勢都已改變，台灣人民對中國威脅與國際法脈絡的理解更加成熟，也更能辨識中國想強加於人的主權敘事。「高市能在日本國會直接講出齋藤當年講過的話，就是變相承認：台灣的未來只能由 2300萬台灣人民自己決定。」



