高市早苗喊「台灣有事」中日情勢升溫 日女星表態了：永遠支持一個中國

美依禮芽在中國發展，表示永遠支持一個中國。翻攝微博



因日本首相高市早苗堅持「台灣有事就是日本有事」，引發中日衝突持續升溫，就連在中國發展的日本藝人也不得不做出政治表態。曾參加綜藝節目「乘風破浪的姐姐」的日本歌手美依禮芽今天（11／18）在微博發文表態：「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人–我永遠支持一個中國。」

今年33歲的美依禮芽（MARiA）本名水橋舞，除了是日本女歌手、作詞人，也是男女雙人音樂組合GARNiDELiA成員，代表作有《極樂淨土》，也曾參與中國的綜藝《乘風破浪的姐姐》，多次表達對中國的愛。

另外，美依禮芽也將於11月22日在北京國家網球中心舉辦演唱會。因此外界認為這一個動作，也是對中國粉絲與歌迷的一個交代。大批中國網友讚賞，「我們永遠支持你」，「這個日本明星已經打敗了很多台灣明星」、「比很多現在還在內娛賺錢的香港台灣明星強多了」、「每個來華工作的外國人，都應該做到支持一個中國，不畏懼公開立場，不迴避公開發言」。

這則貼文僅發在美依禮芽的微博，其他社群平台如X、IG等，則未見到相關貼文。目前她在微博的追蹤者達326萬人，相較她平時貼文的按讚數平均落在幾千人，該則貼文目前已有6.6萬人按讚。另外，也有網友質疑，為什麼沒有把同樣的話也發在X上。

