高市早苗喊「台灣有事」民調重挫 郭正亮驚人預言：她恐撐不住

日本首相高市早苗在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」一事，引發爭議。前立委郭正亮表示，日本是不禁打啦。高市早苗講了這些話，中國大陸做了一些動作，民調馬上重挫。他認為，高市早苗會撐不住。

郭正亮今(16日)在《中天辣晚報》節目中表示，高市早苗本來計算，一手硬扮黑臉，日本自民黨外事委員會就是要驅逐中國大陸駐大阪總領事薛劍；另外一手她軟，她就說以後不會再講了，下不為例。可是北京不可能接受下不為例，因為如果接受妳下不為例，妳在國會發言就留下歷史紀錄了。怎麼可能讓妳留下這個歷史紀錄，所以簡單講，就是要妳吞回去嘛。

郭正亮認為，日本這個國家，是不禁打啦。高市早苗見完美國總統川普之後，民調是82％，非常高；然後她講這個話，當天(11月9日)民調是62％；中國大陸做了一些動作，11月16日高市最新民調是48％。

郭正亮指出，中國大陸也來搞琉球的法律戰，定位未定；今天又出去3艘軍艦。這樣再下去，他真的認為高市早苗會撐不住，如果美國都沒講話，現在只有國務院講話，國務院還是以前那種講法，希望穩定，那沒有用，美國國務卿盧比歐都不講話，這件事情太嚴重了。

郭正亮點出，有人說高市會不會做不滿半年，右翼的人認為小泉進次郎可以上去，小泉現在是日本防衛大臣。對自民黨來講，換首相，來換取外交矛盾的減消，歷史上太多次了。

郭正亮舉例表示，美日安保條約要簽，全日本學生都上街抗議，那時候學潮非常嚴重，還有一個東京大學的女生被打死。岸信介硬是簽了，立刻下台，換池田勇人上來，池田勇人立刻說，我們以後經濟掛帥，這個議題翻頁。他覺得，整個政治的管理體系，還是會發揮作用，若被認為對日本國家利益有傷，你就謝謝下課啦，再換一個人上來。

