高市早苗喊「台灣有事」美智庫兵推：日恐釀4662人死傷

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





日本首相高市早苗就任後，曾發表「台灣有事，就是日本有事」言論，造成中日關係出現變化，日媒指出，美國知名智庫7月發布的最新兵棋推演模擬，日本恐會有4662人的死傷。

據《朝日電視台》報導，美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）高級顧問馬克·坎西恩（Mark Cancian）指出，日本有被捲入全面衝突的可能，CSIS利用兵推模擬26次不同情境，並公開最新報告。

報告顯示，在多數情況下，台灣雖然能夠承受海上封鎖，但將付出極高代價，天然氣儲備約10天內用盡，煤炭和石油也將在7至20週內耗盡，不過，如果美國介入，補給則有望維持。坎西恩認為，一旦發生海上封鎖，美中衝突的可能性極高，無論是美國決定護衛護送船團還是中國在美軍全面部署前發動攻擊，都可能導致大規模衝突。

若美中爆發大規模軍事衝突，即使是在「日本維持中立並允許美軍使用基地」的前提下，CSIS的推演結果顯示，中國將攻擊駐日美軍基地，且可能判斷日本將參戰而對自衛隊基地發動先發制人的攻擊，最壞的情況恐導致日本方面出現4662人的死傷。

坎西恩強調，美國在與中國的衝突中需要日本的援助，因為許多美國軍事力量部署在日本，且日本是海上封鎖期間重要的轉運點，他認為日本必須協助美國的兩大理由，首先是擔憂台灣一旦被中國統一，中國下一個目標可能將轉向日本；其次是如果日本不支援美國，美國可能會停止對日本的安全保障。

