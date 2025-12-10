高市早苗喊「盼儘早跟川普會面」 日媒解讀：加大向中國展現日美團結

高市早苗表示希望與川普儘早會面。（翻攝X@takaichi_sanae）

日中關係緊張，日本首相高市早苗已與美國總統川普通電話，她昨（10日）在眾議院上也傳達希望儘快與川普進行領袖會議的想法。

高市早苗為何說要儘早與川普會面？

根據《日本經濟新聞》報導，高市早苗昨在眾議院預算委員會上接受質詢表示，無論是她赴華府或者是川普出訪海外，都希望能夠儘早與川普會面。

有鑑於日中關係惡化，國民民主黨黨魁玉木雄一郎認為，高市應尋求在在川普訪中前與他進行領袖會談，高市回應已與川普通電進行許多溝通，並向G7國家提供資訊尋求支持。

共同社報導，高市此舉被認為意在向加大對日施壓的中國展現日美的團結。

世界經濟論壇年會時間？ 首相往往不克參加？

另外，玉木雄一郎抨擊中國正進行資訊戰，強調日美要強化合作，點出2026年1月的世界經濟論壇年會（達沃斯會議）會是個機會，儘管這個時段會與往常的例行國會日常衝突，導致首相常常不克參與，但這可以協調。

同時玉木也說，首相沒有必要收回台灣有事的言論，盼其繼續「堅定闡述日本立場」。

