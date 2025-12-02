高市早苗喊《進擊的巨人》台詞 他曝策略

▲日本首相高市早苗1日在東京出席由沙烏地阿拉伯主辦的「未來投資倡議」（FII）會議，她在演講中引用了人氣漫畫《進擊的巨人》的名言。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗1日在東京都內舉行的「未來投資倡議」峰會上發表演說，呼籲各國加大對日本投資，並引用人氣漫畫《進擊的巨人》中的台詞，「都給我閉嘴，全部都投資在我身上就對了」。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，日本的動漫是世界級語言，高市早苗用「共同語言」的背後策略，是為了向國際社會呼籲「日本值得信賴，日本值得你押注」。

高市早苗上月上旬在國會答辯時，針對「台灣有事」的發言引發中國不滿，在接連祭出抗議、制裁，呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，至今仍持續在隔空叫囂。矢板明夫在臉書上發文表示，中國整套動作看似強硬，「實際上卻像情緒勒索停不下來」，並接著指出，「被抗議的日本首相高市早苗，已經翻到下一頁了。」

高市早苗1日在東京出席由沙烏地阿拉伯主辦的「未來投資倡議（FII）」峰會演講內容引來了國際媒體大量報導。因為她引用了《進擊的巨人》中的台詞。在演講快結束時，她面帶微笑地用英語說出「都給我閉嘴！全部投資在我身上就對了。」向與會者喊話投資日本，引爆熱烈掌聲。

高市早苗引用的這句話，原本是由動漫中的主人公在絕境中對部下說出的，意思是「沒有保證，但既然你們選擇跟著我，就把一切押上來」。矢板明夫表示，這段話「冷靜、直接、負責，完全是領袖的語氣。」

矢板明夫指出，高市非常清楚，日本的動漫是世界級語言。她選擇用全球都能理解的「共同語言」向國際社會呼籲「日本值得信賴，日本值得你押注」。這不是炫耀或自我吹噓，而是策略。在很多的外交場面，用艱深的政治語言其實很難打動對方。不如用一句孩子都能懂的動漫台詞，把日本的意志乾脆、有力地表達出來，讓人記得住。

最後，矢板明夫指出，高市早苗雖然就任僅僅一個月，但她已經成為了近年來最能「讓世界看到日本」的首相。她不畏中國的壓力，不退縮，也不害怕說出真話。沈著應付、不卑不亢。她的態度，為許多受到中國欺負卻不敢表態的國家，帶來了勇氣，鼓舞了人心。

