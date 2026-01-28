高市早苗嚴冬中展現悲壯決心「咬緊牙關！」力拚執政聯盟席次過半

高市早苗27日在東京秋葉原發表首場演說，在嚴冬中展現出悲壯決心。 圖：翻攝高市早苗X（前推特）

[Newtalk新聞] 日本第51屆眾議院選舉27日正式公告2月8日投開票，日本首相、自民黨總裁高市早苗當天在被稱為自民黨街頭演說「聖地」的東京秋葉原發表首場演說，在嚴冬中展現出悲壯決心，希望獲得日本民眾的支持，力拚自民黨與日本維新會在執政聯盟中取得過半數席次的強烈意志。

根據日刊體育及中央社報導，東京白天低溫約攝氏7度，高市身穿較為單薄的服裝登上競選宣傳車，令部分網友擔心留言直呼：「天氣這麼冷卻穿得這麼薄，誰快幫她準備件大衣或羽絨外套吧」。演講中，高市一再用「歯を食いしばる」這個成語說明，擔任自民黨總裁後，如何忍受嘲笑跟制肘，咬緊牙關撐過這100天。

自民黨主張轉向「負責任的積極財政」、全面強化防衛力，並訴求依照與日本維新會的聯合執政協議，限期2年內將食品排除在消費稅課稅對象之外等。高市在首場演說中一邊表達對在野黨掌握眾議院委員會、導致她主導政策難以推進的不滿，一邊強調為了「奪回」重要委員長職位，執政黨必須在選舉中取得過半數席次。

高市以推動設立毀損國旗的「日本國國章損壞罪」構想為例指出：「眾議院法務委員會的委員長，令人遺憾的是由其他政黨（中道改革聯合）的人擔任，就算提出法案，也無法進行審議。」她坦言：「作為內閣原本想推動的制度，也不得不在國會中放棄。許多政策都面臨同樣情況」，提及少數執政的現實。

高市進一步呼籲：「高市政權成立後，政策方向已經徹底改變，聯合執政的框架也不同了。嚴格來說，在國會中（執政黨）還差4席才能過半。無論如何，請讓自民黨與維新會一起，確實取得過半數席次。」並表示：「政策與政權架構已經改變，希望獲得國民的信任。」

這次眾院選戰主要爭議點包括消費稅減稅在內的經濟政策、安全保障議題，以及外國人政策等。來自11個政黨、超過1270名候選人，將角逐289個單一選區與11個比例代表區的176席，合計465席。這次選舉因聯合政權重組，加上立憲民主黨與公明黨成立新政黨「中道改革聯合」，整體對戰結構出現重大變化。

此外，這次眾院選舉距離上次僅約1年3個月，高市在如此短時間內解散眾院，也將接受選民評價。高市將勝敗標準設定為執政黨取得過半數（233席），並明言若未達成將「立即下台」。中道改革聯合共同代表野田佳彥則以超越公告前勢力（167席）、成為相對第一大黨為目標。

