高市早苗回應「台灣有事」：可能構成「存立危機事態」

日本首相高市早苗今（7）日在眾議院預算委員會上，針對「臺灣有事」議題回答時表示，視具體情況可能認定為存立危機事態，自衛隊存在動用武力的可能性。

根據日本《朝日新聞》7日報導，日本首相高市早苗在7日的眾議院預算委員會上，針對「臺灣有事」議題，被問及是否屬於《安全保障法制》中可行使集體自衛權的「存立危機事態」？她回答稱：「若涉及使用戰艦並伴隨武力行使的情況，我認為這有可能構成存立危機事態。」

高市早苗接著表示，「政府將根據實際發生事態的具體個別情況綜合判斷所有資訊。若發生武力攻擊，很可能構成存立危機事態。」此番答覆是針對立憲民主黨的前外相岡田克也的質詢。

根據《安全保障法制》，即使日本未遭受直接攻擊，但若與日本關係密切的他國遭受攻擊且威脅到日本的存續，政府認定為「存立危機事態」，自衛隊即可行使集體自衛權。

高市的答覆表明，在中國對臺灣實施海上封鎖等情況下，視具體情況可能認定為存立危機事態，自衛隊存在動用武力的可能性。

高市強調，臺灣一旦有事，局勢將陷入嚴峻局面。我們必須設想最壞的情況。

