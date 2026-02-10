高市早苗國會大勝！中國又要求撤回「涉台言論」 律師酸：習主席精銳助選員

即時中心／綜合報導

日本8日舉行眾議院大選，自民黨在日相高市早苗帶領下橫掃316席，席次超過三分之二，創下戰後單一政黨最高紀錄。對此，中國外交部也再次要求日方撤回涉台言論。針對中國的舉動，律師陳怡凱則再臉書諷刺指出，選舉已結束，「習主席還這樣賣力助選，真是盛情厚意」。他並酸，有習主席這位「史上罕見的精銳助選員」，自民黨要跨過修憲的兩大關卡「參議院與公投」，也不是那麼難。

日本8日舉行眾議院大選，計票結果出爐，465席中由高市早苗領軍的自民黨單獨拿下316席，超過總席次三分之二（310席），創下戰後單一政黨取得最多席次紀錄，被視為歷史性勝利。

對此，中國外交部發言人林劍昨日在例行記者會上崩潰表示，「敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會的關切」，並再次要求「日方撤回高市的涉台錯誤言論」。

針對中國又讓日本撤回「台灣有事即日本有事」的言論，律師陳怡凱在臉書發文諷刺表示，日本選舉都已經選完了，「習主席還這樣賣力助選，真是盛情厚意」。陳怡凱指出，自民黨雖在眾議院大勝，但這僅是修憲的第一道門檻，依日本憲法第96條規定，後續仍須通過參議院與公投兩關，修憲並不容易。不過他也直言，若有習主席這位「史上罕見的精銳助選員」持續出力，這個目標似乎也不再那麼遙不可及。





