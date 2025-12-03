高市早苗國會發言引台灣媒體標題爭議 事實查核：未承認「台灣屬中」

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗近日在國會重申1972年《日中聯合聲明》立場，引發台灣媒體標題斷章取義爭議。台灣事實查核中心今天（3日）發布調查結論，指高市僅表示日本對中國主張維持「理解並尊重」立場未變，並非承認「台灣是中國領土不可分割的一部分」。此說法易誤導讀者，查核結果認定相關報導標題錯誤。

高市早苗的發言源於其先前「台灣有事即日本有事」論述，引發中國強烈反彈。12月3日，台灣多家媒體以《1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變》為標題報導，強調高市在參議院會議中確認日本立場不變。社群媒體上，此報導迅速擴散，部分網友質疑日本是否轉向承認「台灣屬中」。

事實查核中心指出，高市的完整表述是日本對中國在聯合聲明中的領土主張，採取「充分理解並尊重」的態度未有改變。這並非認同中國主張，而是外交慣用表述，類似美國在1979年《中美建交公報》中的立場。專家分析，如政治大學安倍晉三研究中心主任李世暉及台灣師範大學東亞系教授林賢參均表示，「理解並尊重」僅意指知悉對方主張存在，但不構成正式認可。

日本《每日新聞》當日報導亦確認，高市在會議中回應在野黨質詢時，重申日本一貫外交政策，並未改變對台灣的友好態度。台灣其他媒體如《中央社》、《中國時報》及《TVBS》則以中性角度報導，強調高市僅重申既有立場，避免標題誤導。

此事件凸顯跨國外交表述的細微差異，在兩岸敏感議題上易生誤解。台灣事實查核中心呼籲媒體報導時，應注重完整脈絡，以免放大不實解讀。隨著美日台三方安全合作加深，此類聲明預料將持續引發關注。

