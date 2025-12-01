高市早苗國際論壇致詞 笑言《進擊的巨人》金句喊話「投資日本」

日本首相高市早苗今（1）日出席由沙國主辦的論壇，上台致詞時引用人氣動漫《進擊的巨人》名台詞。（圖／翻攝自首相官邸官網）





今年是日本與沙烏地阿拉伯建交70週年，日本首相高市早苗今（1）日出席由沙國主辦、首度於東京舉行的「未來投資倡議」（FII）會議，上台致詞時，表示將強化日本經濟的供應結構，打造能贏得全球投資者信賴的經濟環境，最後引用人氣動漫《進擊的巨人》主角艾蓮·葉卡的台詞，微笑說出「都給我閉嘴，全部投資在我身上就對了！」向與會者喊話投資日本，引爆熱烈掌聲。

高市早苗表示，其內閣的成長核心在於「危機管理投資」，針對經濟安全保障、糧食安全保障、能源安全保障、健康醫療安全保障、國土強韌化對策等各種風險與社會課題，政府與民間攜手提前採取行動的策略性投資，與FII所提出的「對未來世代的投資」理念相契合，強調將強化日本經濟的供應結構，打造能贏得全球投資者信賴的經濟環境。

廣告 廣告

高市並提及，我們熟悉的自由、開放且穩定的國際秩序，正因力量平衡的歷史性變化與地緣政治競爭加劇而動搖，在這樣的國際情勢下，日本也面臨戰後最嚴峻且複雜的安全保障環境。而供應鏈問題也十分重要，日本政府將進一步強化供應鏈韌性措施，例如建立稀土等重要礦物的替代供應路線等，同時透過大膽推進「危機管理投資」，將實現強勁的經濟成長，並更早確保經濟安全保障，也將加速促進盟國企業之間，例如日本與沙烏地阿拉伯企業間的供應鏈合作。

最後高市指出，據她所知日本的動漫在沙烏地阿拉伯十分受到歡迎，因此她想引用《進擊的巨人》中的名台詞作為演講結尾，「Just shut your mouths. And invest everything in me!!（都給我閉嘴，全部投資在我身上就對了！）」之後再說道，各位應該已經明白她想說的是什麼了，「Japan is back. Invest in Japan.（日本回來了，投資日本。）」

更多東森新聞報導

高市早苗「工作X5」奪日本年度流行語大賞

日相高市早苗內閣支持率75%! 連2個月破7成

華爾街日報：川普建議高市早苗 別在台灣議題刺激北京

