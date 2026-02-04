高市早苗在年輕族群支持率直逼90% 一文看懂如何化解青年政治冷感



彭博社3日報導，日本首相高市早苗一反此前幾任首相，成功以親民、活潑、符合潮流的方式贏得了年輕族群的支持。NHK在高市上任初的2025年11月實施民調，內容顯示，她在18至39歲的年輕族群的支持率高達77%。

高市深獲年輕人喜愛 青年們怎麼評價？

作為對比，在同年齡層中，前任首相石破茂初上任時為38%、岸田文雄51%、菅義偉62%、安倍晉三60%。此外，富士電視台26日公布的民調也顯示，高市在18至29歲族群的支持率高達88.7%，40至59歲族群的支持率也逼近80%。

彭博社4日報導，21歲的大學生高橋元氣（たかはし・げんき，音譯）在3日在為高市舉辦的眾議院造勢活動上表示：「感覺日本變了」，過去的所有首相都是男性，然而「我們從傳統走向創新」。

24歲的高市支持者川崎健四郎（かわさき・けんしろう，音譯）表示：「我覺得她很擅長自我行銷」，年輕人對政治人物的形象策略尤其敏感，選民普遍對最近幾任首相感到厭倦。

有些支持者甚至為自己的粉絲群創造了一個新詞：「サナ活」（Sanakatsu），源自日語「押し活」（oshikatsu），這個詞通常用來形容偶像應援。因「早苗」的日語發音為「さなえ」（Sanae），在與「押し活」結合便成了「サナ活」，意指為高市早苗應援。

家庭主婦佐佐木瞳（ささき・ひとみ，音譯）3日也在聆聽高市的演講，她揮舞著一塊牌子，上面寫著「早苗小姐，謝謝你」（さなえさん、ありがとう）。

歷任首相皆無如此人氣 高市如何辦到？

高市巧妙地運用社群媒體也可能助長了她的人氣。根據政治數據網站Senkyo.com於11月進行的分析，7月至11月期間，與高市相關的YouTube影片觀看次數遠高於各政黨的影片，尤其是在她就任首相後更是激增。

大阪經濟大學情報社會學科准教授秦正樹表示：「年輕選民對簡單、直接的訴求以及能推動政策的領導者反應更積極，而年長世代則傾向偏好以共識為導向的訊息。」

她的個人故事也是她魅力的重要來源。高市出身奈良西部，父親是上班族，母親是警察，並非富裕或具有政治背景的家庭。對於感覺與日本經濟繁榮年代相隔甚遠的一代人而言，她憑藉著勤奮與毅力而非繼承特權，攀上日本最高政治舞台的經歷，具有特別的吸引力。

她傳達的「努力勝於特權」的訊息，也與建立一個更強大的日本的願景相呼應，這與同樣深受年輕選民支持的前首相安倍晉三的政策不謀而合。她推動積極支出與大規模投資的政策，也延續了安倍經濟學（Abenomics）的策略，包括貨幣寬鬆、靈活財政政策以及成長導向的經濟策略。

秦正樹指出，「一些年輕選民將高市視為安倍的接班人，因此支持她」。年輕人對政治的興趣正在上升，以往日本年輕族群對於政治冷感的氛圍似乎正在轉變。在2025年7月的參議院選舉中，20歲族群選民的投票率達到52%，比2022年與2024年的全國選舉高出約14個百分點。

21歲的大學生三尾一翔（みつお・いっとう，音譯）也出席了3日的高市活動，他表示：「以前我對政治沒有興趣，但高市不一樣，我對她與其他國家的互動印象很好。」

此外，目前尚不清楚她在年輕選民中的人氣是否會轉化為對執政聯盟的選票。即使在年輕選民中，自民黨的支持率仍約為30%，凸顯了高市個人支持度與對其政黨支持之間的差距。

