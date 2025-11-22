高市早苗在日本政治光譜脫穎而出！張景森點出「意志貫徹型」領導風格有「3核心能力」：給台灣政治領導提供建設性啟發
日本首相高市早苗自上任以來，好評聲不斷，根據日媒《朝日新聞》於本月15、16日進行之全國電話民調顯示，高市早苗內閣的支持率為69%，維持歷代內閣中罕見的高支持率。對此，前行政院政務委員張景森昨（21日）指出，高市早苗在政壇中形成鮮明存在感的關鍵，是她極為罕見的「意志貫徹型」領導風格。
張景森昨日晚間以「高市早苗：快速、明確、信賴——意志型的領導力」為題於臉書發文表示，高市早苗在政壇中形成鮮明存在感的關鍵，並非僅在於她的保守立場，「而是她極為罕見的「意志を貫徹する型」（意志貫徹型）領導風格」。
張景森提到，日本主流媒體普遍將高市早苗定位為「安倍路線的核心繼承者」與「國安鷹派」，並注意到她自承受柴契爾式政治風格影響。張景森認為，這種政治譜系與性格，決定了她能快速、明確、可信賴地推動政策。
同時，張景森也點出3個特質，是高市早苗能在日本政治光譜中脫穎而出的核心能力，也為面對挑戰的台灣政治領導提供了極具建設性的啟發。
一、「速度感」。張景森表示，掌握先機，拒絕遅れ（延遲），高市的第一個特質，是對政策推進的「スピード感（速度感）」。張景森說，高市早苗打破了傳統自民黨政客「調整待ち（等待協調）」的慣習，習慣於直接設定議題，奪取主導權。
張景森指出，在國安、台海、以及高科技戰略上，高市早苗幾乎都採取這種方式，「不迴避敏感議題、不等官僚過度評估，而是迅速定調、快速推動」。張景森提到，日本媒體經常形容高市早苗「テンポが速い（節奏快）」，「因此，高市才能在上任初期即展現外交能見度，並在台湾有事的議題上毫不猶豫地強調『日本の有事と直結する（與日本有事直接連結）』」。
張景森認為，這種速度，是基於對時代變化的警覺，「當安全保障與外交議題不能慢半拍時，迅速的決策即是掌握主導權的前提」。
二、「明確：信念不搖擺，立場鮮明，方向一貫」。張景森點出，高市的第二個關鍵特質，是「ブレのない（不搖擺的）」堅定信念；高市早苗最常遭日本評論界貼上的標籤，就是「信念が強い（信念強烈）」。
張景森指出，高市早苗不使用曖昧模糊的語言，也不習慣政治上的保留。他說，在台海、對中政策、能源安全、科技自主等領域，高市早苗的表態都極其明確，「這種鮮明性使她在政壇中突出的存在感。一聽就能預測出她的立場與下一步行動」。
張景森表示，明確性帶來了強烈的向心力，支持者認為高市早苗「方向已定、意志堅固」。他說，這份主軸的強度，是混沌的政局中領導力的基本。
張景森提到，高市在自民黨內的形象，長期被描述為，「有覺悟、有承擔」、「負責任」、「承諾的事一定會去推動」。他指出，對支持者而言，高市早苗是稀有足以信賴的政治家，「可予測、可依靠，這種言行的一致，是建立長期支持和政策的持續性的核心要素」。
最後，張景森說，「任何意志堅強的政治家在面對複雜的利害調整時，都無法避免協調上的課題，如何取得平衡，是高市首相統治力試金石」。
（圖片來源：張景森臉書）
更多放言報導
《經濟學人》揭「台灣病」引爭議...張景森緩頰「富貴病也是病」！獻策「3招」推動經濟：建立機制、超額利潤課稅成果「分配給全民」
《經濟學人》指央行壓低匯率恐形成「台灣病」...張景森直言「是勞工遭低估」！呼籲「獲利企業若不加薪、就要加稅」：讓利潤回到勞工...若政府不敢觸怒資方「那就換一個」！
其他人也在看
陳瑩和莊瑞雄助公地放領 盼解農民耕作土地問題
（中央社記者盧太城台東縣22日電）總統賴清德昨天宣示重啟公地放領政策，曾在立法院質詢和提案相關問題的立委陳瑩和莊瑞雄感謝這遲來的公義；農民則感謝政府。中央社 ・ 5 小時前
「如果對方找碴挑釁…就翻桌走人」日本將釣魚台國有化的應變內幕
11月7日，日本首相高市早苗在國會答詢中表示「台灣有事很有可能被認定為日本的存立危機事態」，中國政府對此極度憤怒，商務部...聯合新聞網 ・ 5 小時前
藝人閃兵案最新！ 衛福部：最快二週內實地查核「三醫院」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台灣演藝圈爆發一連串男星「閃兵」事件，連帶負責複檢的三家指定醫院，包括：三軍總醫院、台大醫院以及台北榮總，也被質疑有沒有內神通外鬼。衛生福利部今（21）日表示，11月14日已再度行文台北市衛生局，在收到醫院提供書面資料之外，將再安排專家前往實地查核，以釐清究竟有沒有「不實診斷書」或「不實病歷記載」等違規行為，最快二週...匯流新聞網 ・ 1 天前
經濟學人揭台灣病惹議！張景森緩頰「富貴病也是病」 獻策3招有效推動經濟
英國財經媒體《經濟學人》（The Economist）14日在專文中談及台灣經濟榮景下的潛藏風險「台灣病」，揭露「新台幣匯率被嚴重低估」的問題，對此經濟部長龔明鑫19日重申，台灣是經濟模範生，反擊「我們沒有病，有病的是講我們有病的人」；前政務委員張景森透過臉書發文緩頰，表達對於龔明鑫理解的同時強調，《經濟學人》的論述與龔明鑫的立場「其實沒有矛盾」。張景森透過......風傳媒 ・ 1 天前
西島秀俊、7影后為金馬62頒獎 4大亮點一次看
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在北流頒獎，頒獎人包含日本影帝西島秀俊、台灣影帝張震，而7影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等也將現身，歌后戴佩妮、告五人將現場演出，4大亮點一次看。中央社 ・ 6 小時前
十萬火急！8旬翁寒夜失聯8小時 警地毯式協尋最後在田中找到
近日氣溫驟降，新竹縣竹北市1名8旬老翁獨自離家後失聯，家屬聯繫未果心急如焚，擔心老翁長時間未進食、未服藥恐有生命危險，透過手機定位找人，但怎麼都找不到；六家派出所搜尋小組研判老翁可能在體力不支的情況下跌落田區，摸黑展開地毯式協尋，最後果然在田中發現全身濕冷且意識模糊的老翁，所幸沒有大礙。自由時報 ・ 6 小時前
夢多表態「力挺高市早苗」！連發4愛心大讚：我們首相超棒 盼台日關係更緊密
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國不滿，不僅呼籲中國公民不要赴日旅遊，還宣布暫停進口日本水產。隨著中日關係...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
垃圾堆裡撿肉再炸！菲律賓窮人靠「二手炸雞」活命 網紅實地拍攝成雙面刃
根據新加坡的《8視界》報導，擁有658萬粉絲的抖音網紅「暴走兄弟」前往拍攝當地「二手炸雞女王」的日常。影片中可見女攤主熟練處理與翻炸食材，月收入甚至可達約1840新幣（約新台幣4.3萬元）。雖然該名網紅最終鼓起勇氣試吃，但也坦言「味道還行，但心理難以跨越」。另一位自...CTWANT ・ 17 小時前
日本流感提前大爆發 24地警戒「整片紅通通」
日本流感疫情持續升溫，日本旅遊達人、台大前感染科醫師林氏璧表示，上周3000多家醫療機構流感患者人數達逾14萬人，是前一周的1.7倍，流行期比去年提早了一個月；每家機構平均通報患者數達37.73人，是今年首次超過警報標準的30人，地圖上24個都道府縣呈現一片紅通通，提醒赴日民眾留意。中時新聞網 ・ 5 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 19 小時前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 3 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 8 小時前
中職》百萬月薪投手換人當！江少慶、王維中退場 黃子鵬寫土投「薪」紀元
31歲投手黃子鵬昨確定以5年總值6600萬合約加盟台鋼雄鷹，不僅收下個人職棒生涯最大紙合約，也替本土投手寫下「薪」紀元。因為據悉從明年起，他的平均月薪將衝破百萬，除了可望成為現役本土最高薪投手，也代表過往僅屬於旅外資歷投手的百萬月薪，不再是專利。自由時報 ・ 1 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前