高市早苗在日本政治光譜脫穎而出！張景森點出「意志貫徹型」領導風格有「3核心能力」：給台灣政治領導提供建設性啟發

日本首相高市早苗自上任以來，好評聲不斷，根據日媒《朝日新聞》於本月15、16日進行之全國電話民調顯示，高市早苗內閣的支持率為69%，維持歷代內閣中罕見的高支持率。對此，前行政院政務委員張景森昨（21日）指出，高市早苗在政壇中形成鮮明存在感的關鍵，是她極為罕見的「意志貫徹型」領導風格。

張景森昨日晚間以「高市早苗：快速、明確、信賴——意志型的領導力」為題於臉書發文表示，高市早苗在政壇中形成鮮明存在感的關鍵，並非僅在於她的保守立場，「而是她極為罕見的「意志を貫徹する型」（意志貫徹型）領導風格」。

張景森提到，日本主流媒體普遍將高市早苗定位為「安倍路線的核心繼承者」與「國安鷹派」，並注意到她自承受柴契爾式政治風格影響。張景森認為，這種政治譜系與性格，決定了她能快速、明確、可信賴地推動政策。

同時，張景森也點出3個特質，是高市早苗能在日本政治光譜中脫穎而出的核心能力，也為面對挑戰的台灣政治領導提供了極具建設性的啟發。

一、「速度感」。張景森表示，掌握先機，拒絕遅れ（延遲），高市的第一個特質，是對政策推進的「スピード感（速度感）」。張景森說，高市早苗打破了傳統自民黨政客「調整待ち（等待協調）」的慣習，習慣於直接設定議題，奪取主導權。

張景森指出，在國安、台海、以及高科技戰略上，高市早苗幾乎都採取這種方式，「不迴避敏感議題、不等官僚過度評估，而是迅速定調、快速推動」。張景森提到，日本媒體經常形容高市早苗「テンポが速い（節奏快）」，「因此，高市才能在上任初期即展現外交能見度，並在台湾有事的議題上毫不猶豫地強調『日本の有事と直結する（與日本有事直接連結）』」。

張景森認為，這種速度，是基於對時代變化的警覺，「當安全保障與外交議題不能慢半拍時，迅速的決策即是掌握主導權的前提」。

二、「明確：信念不搖擺，立場鮮明，方向一貫」。張景森點出，高市的第二個關鍵特質，是「ブレのない（不搖擺的）」堅定信念；高市早苗最常遭日本評論界貼上的標籤，就是「信念が強い（信念強烈）」。

張景森指出，高市早苗不使用曖昧模糊的語言，也不習慣政治上的保留。他說，在台海、對中政策、能源安全、科技自主等領域，高市早苗的表態都極其明確，「這種鮮明性使她在政壇中突出的存在感。一聽就能預測出她的立場與下一步行動」。

張景森表示，明確性帶來了強烈的向心力，支持者認為高市早苗「方向已定、意志堅固」。他說，這份主軸的強度，是混沌的政局中領導力的基本。

張景森提到，高市在自民黨內的形象，長期被描述為，「有覺悟、有承擔」、「負責任」、「承諾的事一定會去推動」。他指出，對支持者而言，高市早苗是稀有足以信賴的政治家，「可予測、可依靠，這種言行的一致，是建立長期支持和政策的持續性的核心要素」。

最後，張景森說，「任何意志堅強的政治家在面對複雜的利害調整時，都無法避免協調上的課題，如何取得平衡，是高市首相統治力試金石」。

（圖片來源：張景森臉書）

