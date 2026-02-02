高市早苗執政聯盟有望奪得眾院逾3分之2席次 直逼修憲門檻



日本產經新聞與富士新聞網2日公布1月31日與2月1日的聯合民調，針對8日的眾議院議員選舉，自民黨有望獲得過半數（233席）席次；若與執政聯盟盟友日本維新會合計，可能會獲得超過3分之2（310席）的多數席次。

執政聯盟聲勢高漲 有望達到修憲門檻

民調指出，自民黨在日本289個小選區中，有超過200個選區處於優勢；加上比例代表席次，預計相較於選舉公告前的198席將大幅增加，可能觸及300席以上。這被認為是日本首相高市早苗內閣的高支持度帶來的廣泛影響。

維新會在大阪選區表現穩健，因此執政聯盟可望獲得眾議院3分之2席次。如此除了達到修憲提案門檻之外，即使法案在參議院被否決，執政聯盟也能將其送往眾議院再次審核。

日本眾議院議員共有465席次。選舉制度分成289個小選舉區，每個選區選出1名議員，候選人以「得票最多者當選」，共選出289席。比例代表區域為11個大區域，共選出176席，各黨依全區比例分配席次，政黨票多的政黨就能獲得更多席次。

中道改革聯合苦戰 參政黨異軍突起

另一方面，由立憲民主黨與公明黨成立的「中道改革聯合」僅有不到20個選區具備優勢，比例代表也陷入苦戰，預計將比選舉公告前的167席次減少一半。部份觀點認為，該黨成立於眾議院選舉前夕，除了缺乏知名度之外，其安保政策的不確定性也是其發展受阻的原因。

國民民主黨在比例代表上表現不錯，但優勢選區有限，能否維持選舉公告前的27席尚不明朗。日本共產黨可能僅能在比例代表中取得次席，能否達成公告前的8席亦不明朗。公告前擁有8席的令和新選組以及5席的「減稅日本‧憂國聯合」（減稅日本・ゆうこく連合），預計大幅退步的可能性很高。

僅次於自民黨和中道改革聯合，參政黨共推出190名候選人，預計將在比例代表中大幅超越公告前的2席，但在選區方面將面臨激烈競爭。日本保守黨焦點在於能否守住公告前的1席。社民黨原本無席次，此次也難有突破。首次參加眾議院選舉的「未來團隊」（チームみらい）在比例代表中表現良好，預計有望取得5席以上。

在小選區和比例代表制中，約有10%的人態度不明或立場未定，因此情況可能仍會有所改變。

此次民調調查以固定電話和手機為對象，採用隨機生成電話號碼的方式進行。透過電腦自動撥號，從全日本289個小選區共16萬2,746名男女中獲得回覆。

