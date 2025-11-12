高市早苗堅不撤「武力介入台海」論! 國台辦 : 粗暴干涉中國內政 強烈抗議
[Newtalk新聞] 中國國務院台辦今 ( 12 ) 日舉行例行記者會。有記者詢問：日本首相高市早苗日前在國會答問時稱，如果「台灣有事」，發生緊急狀況伴隨對方使用武力，可能會構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。有輿論稱，高市早苗的言論意味著，如果大陸對台灣採取海上封鎖等行動，日本自衛隊可能採取武力行動干預。對此有何評論？
對此，中國國台辦發言人陳斌華表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。日本領導人在國會公然發表的涉台惡劣言論嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，我們對此強烈不滿、堅決反對。
陳斌華稱，中國外交部已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，在殖民奴役台灣的 50 年裡更是犯下罄竹難書的罪行。80 年前，中國打敗日本侵略者，光復台灣，終結日本對台灣的侵佔掠奪。80年後的今天，誰再企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊決不答應、決不容忍。
陳斌華強調，日本應深刻反省歷史，汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個政治檔案精神，信守在台灣問題上的政治承諾，慎之又慎處理涉台問題。正告民進黨當局，任何依靠外部勢力將臺灣從中國分裂出去的圖謀都註定失敗。
中日問題專家矢板明夫在網路節目《矢板明夫Newtalk》中分析，高市早苗在 APEC 峰會與中國國家主席習近平會面時，談到了日中關係之間存在了 6 個主要的分歧，高市早苗提完 6 個分歧後，習近平就開始訓話，要求日本恪守中日四個文件，「歷史認識問題上、領土問題上、台灣問題上，講了一堆」。高市早苗才在後來針對「台灣有事可能構成存亡危機事態」表達看法，認為可能構成行使集體自衛權的條件。
印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，高市早苗現在無所顧忌、直搗黃龍，把習近平嚇了一跳！
控烏用300萬美金誘米格-31飛行員駕機投降! 俄戰機攜匕首導彈炸基輔報復
中港影視圈震動! 傳王家衛涉「不當言論」遭審查、被關的「他」遭稱已死 中共急駁斥
