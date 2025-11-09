高市早苗堅定挺台，中國戰狼外交官恐嚇「斬掉那骯髒的頭」。圖/ 高市早苗X

日本首相高市早苗日前在眾議院預算委員會上指出，若台灣遭受武力攻擊，日本自衛隊可藉此行使自衛權。中國駐大阪總領事薛劍隨即於8日深夜發文，語氣極度威脅並恐嚇：「毫不猶豫斬掉那骯髒的頭。」隨即被網友炎上，引發熱議。

高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」且對方使用武力的狀況下，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。外界解讀，高市不僅延續安倍晉三的「台灣有事，日本有事」論點，甚至比安倍更採取實質作為、堅定挺台。

薛劍隨即於8日於X發文，語帶威脅稱：「那種隨隨便便就闖入的骯髒頭顱，應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎？」並附上憤怒的表情符號。這番話隨即引來網友炎上與熱議，就有日本網友直呼：「這人太危險了！根本是恐怖主義發言。」、「這人還配當外交官？應該要強制遣返。」、「希望高市政府能採取法律行動。」

薛劍隨即於8日於X發文，語帶威脅稱：「那種隨隨便便就闖入的骯髒頭顱，應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎？」圖/ 薛劍X

據日本《產經新聞》報導，薛劍在9日晚間已經撤掉這篇發文，不過在X上另發一篇文章寫著：「像台灣有事就是日本有事，這是日本部分腦子壞掉的政治家，選擇的死亡之路。」他還稱：「這是違反作為戰敗國應該履行的義務，請務必恢復最低限度的理性與守法精神，不要再遭遇如同戰敗的民族性滅亡。」

《產經新聞》稱一度致電中國駐大阪總領事館，欲向薛劍詢問相關事件，但無法取得連絡。

「戰狼外交官」薛劍

薛劍曾任中國外交部亞洲司副司長，2021年11月出任駐大阪總領事，但他一向被視為「戰狼外交官」，多次激烈發言。包括去年底和網友論戰，2021年他曾經發文說「台灣獨立＝戰爭。中國對此毫無妥協餘地」，還曾在自媒體上對日本政要發表侮辱性言論，並公開警告日本議員不得和台灣往來等。

薛劍。圖/ 翻自《新華社》



