日本眾議院今（8）日進行改選，根據《日本放送協會》（NHK）稍早最新計票結果顯示，日相高市早苗（Takaichi Sanae）所屬的自民黨（Liberal Democratic Party，LDP），以及日本維新會（Japan Innovation Party）共組的執政聯盟已取得334席，勢如破竹，一舉過半。對此，國民黨、民眾黨晚間也發布聲明，表達祝賀之意。





國民黨表示，恭喜高市早苗首相領軍的自民黨重回眾院穩定多數，祝福高市首相領政日本，「早苗經濟學」能振興日本經濟，成為東亞持續繁榮的助力，亦期待國民黨與自民黨持續透過政黨外交，共同增進兩黨的互信與情誼。

針對自民黨在高市早苗首相的帶領下取得單獨過半席次、與日本維新會合計更是突破三分之二席次的勝利，民眾黨認為，這不僅是日本國民對高市政權的肯定，更展現了民主政治之所以可貴，在於執政者深知手上權力是來自人民的授權，時時刻刻謹守依法行政的鐵律。

民眾黨指出，日本憲政體制為內閣制，首相一職實際掌握最高政權，高市早苗首相在此次大選中，充分展現民主國家領導人應有的魄力與高度。





原文出處：快新聞／高市早苗壓倒性勝出！日本眾院改選大勢底定 藍白齊聲祝賀

