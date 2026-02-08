高市早苗壓倒性勝利！專家曝中國威脅：日本人醒來「台灣人不要再睡了」

國際中心／施郁韻報導

日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，眾議院大選繳出亮眼成績單。（圖／翻攝自高市早苗臉書）

日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，眾議院大選繳出亮眼成績單，8日晚間開票，席次一路飆漲，高市早苗當選得票率高達88.7%，台積電日本廠所在地熊本4席議員全數由自民黨拿下。對此，科技評論者許美華直言，面對中國威脅，日本難道比台灣還危險嗎？「日本人都醒過來了，台灣人，拜託不要再睡了！」

許美華在臉書發文指出，高市早苗當選的得票率88.7%、防衛大臣小泉進次郎77.9%。台積電董事長魏哲家選前拜會高市，宣布熊本二廠直攻先進製程三奈米，助選大功臣無誤。

許美華表示，親中的公民黨和立憲民主黨组合的中道連合，崩盤大敗，日本國會共465席，233席就過半數；高市解散國會前，自民黨原本席次只有198席。「自民黨有望單獨獲得321席，加上盟友日本維新會35席，合計356席，已經遠超過2/3修憲門檻。」自民黨得票超乎預期，日本即將迎來二戰之後的第一次修憲。

許美華說，這次日本修憲的重要任務是，原本自制限制很多的自衛隊將軍隊化、武器外銷，還有台日更深的各種結盟，都很可能實現。高市早苗面對中國嚴峻抗議，一直堅持不收回的宣示「台灣有事，日本有事！」

許美華接著說，感謝日本選民，用不可思議的超高民意，支持對中國強硬的高市自民黨，一次達到修憲門檻，準備大舉強化國防，同時讓親中聯盟崩盤大敗。最後她呼籲「面對中國威脅，日本難道比台灣還危險嗎？日本人都醒過來了，台灣人，拜託不要再睡了！」

