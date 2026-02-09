高市早苗壓倒性勝選！中國又崩潰：撤回涉台言論

國際中心／周孟漢報導



日本首相高市早苗8日在眾議院改選中，率領自民黨大獲全勝，也正因她日前提出「台灣有事」一說，外界普遍認為「親美、抗中、挺台」路線會更加明朗。對此，中國外交部9日在例行記者會上崩潰表示，「敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會的關切」，強調「我們再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論」。





高市早苗領軍自民黨大勝 創日本戰後最大勝利

由於日前高市早苗曾稱「台灣有事，日本有事」，引發中國不滿，但沒想到這次眾議院改選，由高市率領的自民黨卻大獲全勝，不僅拿下超過2／3席次的316席，更是日本戰後以來的最大勝利，格外引發外界關注。

廣告 廣告

高市早苗創「日本戰後最大勝利」 中國外交部又崩潰了：撤回涉台言論！

日本首相高市早苗8日在眾議院改選中，率領自民黨大獲全勝。（圖／翻攝自高市早苗X）





日選舉結果出爐！中國外交部回應了

中國外交部9日舉行例行記者會時，一開始就被日本媒體詢問「昨天日本國會眾議院選舉中，自民黨獲得壓倒性勝利，高市早苗預計將得以繼續執政。中方希望高市早苗領導的新政府奉行怎樣的外交政策？」外交部發言人林劍則回「選舉是日本的國內事務，但本次選舉反映一些深層、結構性的問題以及思潮、動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思。殷鑑不遠，不可不察」。

高市早苗創「日本戰後最大勝利」 中國外交部又崩潰了：撤回涉台言論！

中國外交部發言人林劍。（圖／中國外交部網站）







中國外交部強硬要求！「撤回涉台言論」

林劍進一步喊話，「我們敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會的關切，走和平發展道路而不是重蹈軍國主義覆轍，恪守中日四個政治文件而不是背信棄義。日本極右派勢力若誤判情勢肆意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊」。



最後，林劍強調，「中方對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而改變。我們再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論，以實際行動展現維繫中日關係政治基礎的基本誠意。我們也要正告日本執政當局，中國人民維護國家核心利益的決心堅定不移，捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序的決心堅定不移，反擊和挫敗各種反華勢力挑釁妄動的決心堅定不移」。





原文出處：高市早苗創「日本戰後最大勝利」 中國外交部又崩潰了：撤回涉台言論！

更多民視新聞報導

高市大勝推手竟是習近平？王瑞德曝中國超慘下場

《世紀血案》片商疑藏中資？林智群見1金流喊：有弊

陳百祥喊「台灣會被統一」！嗆高市早苗：把日本滅掉

