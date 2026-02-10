高市早苗壓倒性勝選！中日關係短期承壓 雙邊經貿謹慎前行

日本首相高市早苗。（圖／達志／美聯社）

日本首相高市早苗在8日的眾議院大選中取得壓倒性勝利，分析人士與企業界人士表示，此結果使外界對東京與北京關係在短期內顯著改善的希望轉趨黯淡，不過仍有人預期雙方緊張情勢可能隨時間推移而趨於穩定。

據《南華早報》報導，高市領導的執政聯盟於8日贏得勝選，進一步鞏固這位領袖的地位。據悉，她曾在去年11月7日表示，中國對台灣使用武力可能構成日本的「存亡危機事態」，暗示日本可能出動自衛隊介入台海危機，此舉徹底激怒了北京。

分析人士指出，夾在2國爭端之中的企業將不得不謹慎行事，而北京方面也需權衡是否要將施壓手段發揮至極限。

東京大學公共政策研究所教授、安倍晉三研究中心顧問鈴木一人表示：「日本選民已經給予高市在安全與外交政策上延續路線的強力授權。如果中國持續加強對日本的壓力，反而會進一步鞏固國內對她的支持。」他補充，北京可能會選擇不進一步利用其在稀土領域的主導地位，「中國並未明確實施出口管制，但確實放緩了許可證的核發。我認為選舉結果不會改變這點。」

上海復旦大學金融學教授張軍則表示，企業界可能會照常運作，但會更加謹慎，「從事貿易的人的普遍態度是，『除非有人要求我們停止，否則就繼續做下去』。」

1家日本機器人製造商的中國籍高階主管也對可能出現的新一波商業衝擊不以為然，並指出中國消費者行為已有轉變。該名不願具名的人士表示：「我不認為高市在選後會比選前更為強硬……現在她已經勝選，中方立場也很明確。在高市發表具爭議的台灣言論後，我們並未看到中國出現對日本品牌的抵制行動……這證明中國消費者正在成熟，不再那麼容易受到政治裂痕的左右。」

根據中國海關數據，中日雙邊貿易在2025年年增4.5%，達到3220億美元，扭轉了2024年下滑3%的局面。此前，在高市發表「台灣有事論」後，北京據報恢復了對日本海鮮的進口禁令，並限制雙用途商品的出口。同時，2國間的旅遊往來預料在2026年仍將持續低迷，延續自11月開始的下滑趨勢。此前中國發布了旅遊和留學警示，並取消了大規模的赴日航班。

總部位於新加坡的數位行銷與市場研究公司「華凱營銷」（China Trading Desk）預估，今年赴日中國旅客人數將為480萬至580萬人次，低於2025年的930萬人次。農曆新年期間，可能有14萬至16萬名中國旅客赴日，消費金額介於2.66億至3.04億美元之間。

山東省1名旅行社負責人也認為，高市壓倒性勝利可能對旅遊業造成衝擊，但表示一旦「大家冷靜下來」，赴日旅遊有望逐步回溫。該位同樣不願具名的經理表示：「高市勝選對雙邊關係不是好消息，因此中國的措施可能持續……但旅遊需求仍然存在：2國距離近，日本具有獨特吸引力。這個產業本來就不期待立即反彈……目前正處於多年低點。」

儘管整體市場低迷，該經理指出部分區塊仍維持穩定，包括商務旅行與重遊日本的客群。他也提到，許多來自中國大陸、被形容為「不涉政治」的年輕背包客，正前往京都與富士山，有時會透過香港或首爾等第3地轉機。

然而，衝擊也出現在另1個面向。總部位於中國桂林的知名在線旅行社「海納國旅」（China Highlights）執行長Steven Zhao表示，該公司來自日本的客戶數量已減少超過一半。他指出，在此之前，受北京與東京之間的爭端以及其他「挑戰」影響，日本旅客本來就不多，未來也看不到成長前景。

對此，鈴木一人也表示，中國將於2026年主辦亞太經濟合作會議（APEC），尤其是11月在深圳舉行的領袖峰會，可能有助於修補雙邊關係，「我認為APEC峰會將是北京降低緊張情勢、為安排高市首相與習近平主席會面的良好時機。」

