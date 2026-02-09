高市早苗壓倒性勝選！ 日股創新高，衝破57000點

【緯來新聞網】日經 225 指數於今（9日）上演史詩級行情，受首相高市早苗率領的自民黨在眾議院大選中壓倒性勝利激勵，開盤後即展現驚人爆發力，盤中一度狂飆逾 3000 點，首次站上 57000 點大關，引發全球金融市場高度關注。早盤買氣全面引燃，由權值股與金融類股領軍衝鋒，成交量明顯放大，投資人紛紛將此波漲勢視為市場對日本未來的「信任投票」。

此波強勁噴出行情，主要歸因於日本眾議院大選結果塵埃落定。在高市早苗領導下，自民黨不僅達成單獨過半的成績，與維新會組成的執政聯盟更成功取得三分之二以上席次，鞏固絕對執政優勢。市場解讀，大選結果徹底消除原本籠罩盤面的政局不確定性，政治穩定性的回歸成為推動資金大舉湧入的關鍵因素。



不過，KCM Trade 首席市場分析師 Tim Waterer 指出，選舉結果確實為高市的刺激政策創造更大施展空間，雖對股市有利，但隨著財政刺激計畫推進，日圓恐面臨進一步貶值壓力。回顧上週，日圓兌美元已下跌 1.6％，至 157.22 水準，逐步逼近 160 關卡。由於該區間過去曾引發日本當局出手干預，未來日圓是否因政策擴張而持續走弱，也成為市場關注的另一焦點。

