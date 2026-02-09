即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

日本眾議院選舉結果揭曉，日相高市早苗（Takaichi Sanae）所屬的自民黨（Liberal Democratic Party，LDP），以及日本維新會（Japan Innovation Party）共組的執政聯盟奪下352席，其中自民黨更獲得超過三分之二的316席。對此，台中市長盧秀燕回應，高市早苗首相大獲全勝，對於亞太區域穩定會有很大的幫助。





今早10時30分，盧秀燕在資深藍委楊瓊瓔、藍委羅廷瑋等人的陪同下，出席中區親子館開幕典禮，並於行程中接受媒體聯訪。

廣告 廣告

記者提問，日本自民黨在高市早苗首相領軍下，於眾議院大選取得勝利，詢問市長的看法？對此，盧秀燕指出，她要代表台中市政府，特別恭喜高市早苗首相大獲全勝，對於亞太區域穩定會有很大的幫助，對台灣與日本友好關係也有正面影響。

另一方面，盧秀燕也說，日本是台中市締結姊妹市、友好城市最多的國家之一，希望未來台中跟日本之間能夠更加深化各項交流合作。





原文出處：快新聞／高市早苗壓倒性勝選 盧秀燕祝賀：對台日友好關係有正面影響

更多民視新聞報導

郭正亮又翻車了！曾「鐵口直斷」高市早苗民調必「一路掉」 全網圍觀朝聖

中國冷處理高市早苗大勝 官媒點名張本智和「日本軍國主義復辟」

蕭旭岑竟酸谷立言「只比科長大一點」！吳思瑤反嗆：打臉自家2人？

