高市早苗壓倒性勝選 蔡英文祝賀、盼台日友誼更深化穩固

日本眾議院昨（8日）舉行改選，首相高市早苗率領自民黨以壓倒性優勢勝出，前總統蔡英文今（9日）在臉書發文祝賀，肯定高市的領導能力，並期盼台日關係持續深化、穩固。

日本眾議院昨日完成投開票，最終結果出爐，465個議席中，自民黨橫掃316席，單獨超過法定2/3門檻，這也是二戰後首次有單一政黨取得2/3議席，創下歷史紀錄。

蔡英文今日在臉書發文，致上最誠摯的祝賀，恭喜高市贏得這場歷史性的勝利，並肯定高市在充滿挑戰與不確定性的國際局勢下，展現穩健領導。

蔡英文指出，她深信高市能持續帶領日本強而有力地向前邁進，也期盼台日之間已建立的堅實互信與友好情誼，未來能持續深化，進一步鞏固雙邊關係。





