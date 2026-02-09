高市早苗壓倒性大勝 日經指數大漲5%首度站上5萬7000點

日本眾議院大選8日舉行，首相高市早苗的自民黨取得歷史性大勝，日經指數今天(9日)上午大漲超過5%。

日經225指數早盤大漲5%，漲幅一度超過3000點，使得日經指數史上首次突破5萬7,000點。

自民黨與日本維新會的執政聯盟拿下眾議院超過3分之2的席次，這也為高市早苗推動財政刺激措施與大規模減稅鋪平了道路。

儘管這些措施的財政成本引發擔憂，但日圓早盤走強，上漲0.33%至156.72兌1美元。

高市早苗8日誓言推動「積極的」財政政策。

廣告 廣告

高市早苗說：「我們將優先考慮財政政策的可持續性。我們將確保必要的投資。公共與民間部門都需投資。我們將建立一個強大有韌性的經濟。」

Capital.com分析師羅達(Kyle Rodda)表示，自民黨的勝選提供高市早苗「她希望為她的大規模支出議程取得的授權」。

羅達說，股市有望受益於更高的財政支出，但利率保持寬鬆，並且實質上保持負值。 (編輯:柳向華)