高市早苗壓倒性大勝！自民黨拿下眾院逾2/3席次 戰後首見

日本昨（8）日舉行眾議院大選計票結果出爐，465個席次中，由高市早苗帶領的自民黨單獨拿下316席，超過了總席次的2/3（310 席），也是二戰後日本首次有單一政黨單獨取得逾2/3席次。相較之下，在野黨方面由立民黨與公明黨在選前共組的「中道改革聯合」，從172席大幅縮減100席以上，最終僅剩49席。

自民黨獲得歷史性大勝！摘下316席 刷新1986年中曾根康弘政權紀錄

根據日本NHK報導，此次眾議院大選中，自民黨單獨取得逾2/3席次、獲得了316席，足以用來再次表決通過在參議院遭否決的法案，以及提出修憲動議所需的條件（310 席）。這也是二戰後，首次有單一政黨在眾議院能單獨取得2/3以上席次，不僅刷新自民黨在1986年中曾根康弘政權時期的300席，也超越2009年民主黨實現政黨輪替時取得308席、64.2％的紀錄。

雖然自民黨囊括了大量席次，但高市早苗在談及與日本維新會的關係時，強調「一直向維新會請求『希望能共同承擔內閣責任』，這份心意至今未變。」對於政權人事安排，她表示目前的內閣成員是一個很好的團隊，「雖然政權成立才剛過3個多月，但大家都很努力工作，也逐漸交出成果，所以沒有打算做更動。唯一的例外是，若維新會決定派人入閣，那時才會考慮調整。」

「中道改革聯合」慘遭滑鐵盧！僅拿下49席 不到選前的三分之一

不過在野黨方面，由立民黨與公明黨在選前共組的「中道改革聯合」，在此次大選遭遇重挫，僅拿下49席，不到選前172席的三分之一。

由立民黨與公明黨在選前共組的「中道改革聯合」，在此次大選遭遇重挫，僅拿下49席，不到選前172席的三分之一。（圖／美聯社提供）

立民黨出身的共同代表野田佳彥在今（9）日凌晨的記者會上表示，「要對結果負責，面臨如此慘敗，身為代表的責任極其重大，簡直是萬死莫辭。我會深刻反省並帶著這樣的覺悟出席黨幹部會議。」

至於公明黨出身的共同代表齊藤鐵夫則指出，「我和野田共同代表一起離開原本的政黨，在中道旗幟下集結，做出重大決斷。我必須妥善承擔這份責任，接下來有幹部會議，我想向一路並肩作戰的各位表達我的想法。」預料兩人皆將請辭代表。此外，落選眾議員的中道共同幹事長安住淳，已經向周邊人士傳達辭去幹事長的意向。

