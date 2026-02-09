高市早苗壓倒性大勝 鄭麗文：變日本有事、台灣有事





日本眾議院選舉結果出爐，自民黨在首相高市早苗領軍下大獲全勝，寫下歷史性紀錄。國民黨主席鄭麗文今（9日）表示，高市早苗的路線對整個東亞局勢的影響還有待觀察，她當然希望整個東亞往和解的方向走。而之前高市早苗曾說：「台灣有事、日本有事」，現在則有點倒過來，變成「日本有事、台灣有事」，認為日本如果有事，那大家都有事。



鄭麗文今接受直播節目《歷史易起SHOW》專訪，談到自民黨在高市早苗率領下取得壓倒性勝利，在眾議院總席次465席中豪取316席，也引起輿論擔心中日關係恐更加惡化。對此，鄭麗文直言「放心好了啦！日本不可能對中全面決裂，絕對不可能。」

鄭麗文表示，站在台灣的角度，還是要先把台灣顧好，當然希望台海無事，日本是日本，台灣是台灣，台灣仍應該是一個國際舞台上有主動發言權的行為者，不能把自己做到像是任人宰割的棋子而已。



鄭麗文指出，大家在關注世界局勢的時候，也不要妄自菲薄，台灣還是可以主動影響區域局勢，她也批評民進黨錯估台灣價值、矮化自己，但台灣應該要對自己的未來有發言權，「美國戰略夥伴關係應該對等互惠，而不是民進黨犧牲台灣自主權跟利益，這不是健康關係，希望是永續的對美關係。」

鄭麗文也認為，這次選舉的結果，對日本來講並不是什麼重大的改變，長期以來日本都是這樣的親美路線，而高市早苗的人氣不一定完全來自政治立場，其性別、特質有別於過去傳統日本政治人物，也占了很大的因素。

