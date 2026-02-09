高市早苗壓倒性大勝 鄭麗文：變「日本有事、台灣有事」

國民黨主席鄭麗文。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 日本國會眾議院2月8日舉行提前改選投票，由自民黨在總裁高市早苗率領下取得壓倒性勝利，在眾議院總席次465席中豪取316席，達成日本戰後政治史上單一政黨在國會選舉中的最大勝利。如今有輿論擔心，中日關係恐更加惡化。國民黨主席鄭麗文今（9日）則表示，放心好了啦！日本也不可能對中全面決裂，絕對不可能。

鄭麗文今接受直播節目《歷史易起SHOW》專訪期間，對於高市早苗的全面大勝。鄭麗文表示，高市早苗的路線對整個東亞局勢的影響還有待觀察，她希望整個東亞往和解的方向走。之前高市早苗說：「台灣有事、日本有事」，現在有點倒過來，變成「日本有事、台灣有事」，日本如果萬一有事，那大家都有事。

鄭麗文表示，站在台灣的角度，還是要先把台灣顧好，他們當然希望台海無事，日本是日本，台灣是台灣，他們還是高度關注日本的情勢，但台灣仍應該是一個國際舞台上有主動發言權的行為者，我們不能把自己做到任人宰割的棋子而已。

鄭麗文表示，我們在關注世界局勢的時候，也不要妄自菲薄，台灣還是可以主動影響區域局勢，台灣絕對有這個戰略高度與價值，因為不管在經濟、高科技產業上及各方面，台灣是舉足輕重的，不該錯估自己、矮化自己。

鄭麗文也認為，這次選舉的結果，對日本來講並不是什麼重大的改變，長期以來日本都是這樣的（親美）路線，有人稍微右一點，有人比較不這麼右一點，但其實大致上都是如此，只不過，高市早苗有人氣，其人氣不一定完全來自治立場，其性別、特質有別於過去傳統日本政治人物，這中間也占了很大的因素。

