高市早苗外交新風向 矢板明夫：被動到主動

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗上任之後，為日本國政帶來新氣象。日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，高市早苗上任後，日本外交方向出現了明顯變化，讓外界看到日本正在重新走向世界舞台的中心，開啟日本新一輪外交篇章。

矢板明夫5日在臉書上發文表示，高市早苗成為日本首相後，日本的外交方向出現了明顯變化。「今天，她與烏克蘭總統澤倫斯基打電話，表明日本將持續支持烏克蘭的重建，並強調『日本與烏克蘭站在一起』的立場不會改變。」他指出，雖然這段約30分鐘的通話不長，但向國際社會發出了明確訊息：日本要在世界舞台上扮演更主動的角色，而不只是追隨他國。

矢板明夫認為，高市早苗的積極表態，與美國總統川普對烏克蘭問題的態度形成對比，也讓外界看到日本並非一味依賴美國。「這對於國內那些批評她『聽命於美國』的聲音，是一次有力的回應。在外交上展現了自主立場，讓世界看到一個更有存在感的日本。」

矢板明夫進一步提到，除了烏克蘭議題，高市早苗也與義大利總理梅洛尼通話，確認加強G7合作。她不只重視國際聯盟，也希望日本能在全球安全與經濟問題上發揮更大作用。這反映出她推動「積極外交」的想法。

矢板明夫指出，高市早苗早在參加自民黨時，就談到希望日本領導人能更常出訪、加強外交。如今她成為首相，確實依照當時的話去做。在高市早苗上任後，日本外交方向變得更清楚「堅定支持民主國家、重視國防與安全、並努力提升國際影響力」。

矢板明夫表示，高市早苗的做法顯示，她並不想讓日本只做「美國的夥伴」，而是要讓日本能以自己的方式發聲，成為維護和平與秩序的重要力量。而在高市早苗的領導下，外界看到日本正在重新走向世界舞台中心。「這不只是外交策略的調整，更是日本態度的轉變──從被動轉為主動，從依附轉為並肩。高市早苗的時代，正開啟日本新一輪的外交篇章。」

