高市早苗多民調衝破70％！他曝2原因恐是「暫時性的」 明年4月是關鍵

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗近日表示，若台海爆發軍事衝突、動用軍艦等武力行動，可能構成日本的「存亡危機事態」，此言論引發中國外交官強烈反彈。（圖／翻攝自高市早苗Instagram）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。不過高市早苗內閣民調卻一路狂飆，各家日媒做的民調支持率都在約70%以上，印太戰略智庫執行長矢板明夫在接受資深媒體人黃暐瀚採訪時，就分析其中民調衝高的2個關鍵原因，就是「首位女性首相」、「對美外交非常成功」，透露高民調恐是暫時性的，明年4月是關鍵。

矢板明夫在接受資深媒體人黃暐瀚網路節目《下班瀚你聊》採訪時，談到高市早苗的民調，節目中列出近期的三份民調，包含10月23日《讀賣新聞》民調，內閣支持率71％、11月3日《日本新聞網（JNN）》民調，內閣支持率82％、11月16日《共同社》民調，內閣支持率69.9％。

三份民調都是呈現上升態勢，其中《共同社》民調更是在中國宣布「暫勿前往日本」之後所做，依舊呈現上升趨勢，矢板明夫就分析幾個原因，首先，高市早苗是日本歷史上第一個女性首相，光憑這點就收穫很多女性支持者。

接著，矢板明夫提到，高市早苗「對美外交非常成功」，不過當中耍了一些小把戲，提到二戰後日美首腦會談有幾百次，這次首腦會談，是第一次沒有共同聲明、沒有共同記者會，高市早苗表示自己剛上任首相、要組閣等事務繁忙，沒時間準備。對此，川普也特別高興，因為他那次來主要是面對中國，只要跟日本一談，關稅、投資等經濟方面要針鋒相對，但川普也想展示跟日本友好。

矢板明夫直言，日本民眾一看到對美外交這麼好，反觀石破茂天天弄得頭破血流，所以高市早苗的民調一下就衝上去了。至於之後高市早苗民調有沒有可能下降？矢板明夫也坦言「有可能」，認為民調衝上去是暫時性的，因為美國的問題遲早要表面化；其次，跟中國的問題也是，剛開始大家都很生氣，當真正觀光客不來了、商家受到影響就會不滿意。

因此矢板明夫認為，最重要的還是接下來怎麼經濟改革、減稅等，這些問題做好，明年4月通過預算之後，趁著她支持率高趕緊解散國會，選舉自民黨再贏回來才有機會，直言「否則當高市早苗支持率一下跌，水退了之後，裸泳就會被發現」。

