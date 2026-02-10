高市早苗大勝中國尷尬！《彭博》：習近平陷入兩難困境

國際中心／林昀萱報導

日本首相高市早苗與她所屬的自民黨，在日本眾議院大選取得破2/3的席次，加上執政盟友日本維新會，席次來到352席。且高市早苗更是以88.7%得票率輾壓對手，被部分媒體評為「史詩性大勝」。分析指出，在高市早苗大勝後，習近平正面臨兩難困境。

高市早苗去年發表「台灣有事論」引發中國猛力抨擊，並祭出出口管制和旅遊限制，以迫使她收回言論。但中國長期對高市批評施壓，反而在部分日本選民中形成反效果，使社會凝聚力提高。據《彭博社》報導，高市大勝為習近平帶來了兩難，究竟是該和這位日本戰後最受歡迎的領袖打交道，還是持續和美國在亞洲最重要的盟友冷戰？不具名的日本官員表示，希望中國能夠別無選擇重新和日本接觸，因為擁有強大民意力挺的高市早苗，很可能在未來數年繼續執政。

廣告 廣告

不過，中國並未有退讓的跡象，外交部刻意淡化高市早苗大勝，發言人林劍聲稱選舉是日本的國內事務，並敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會的關切，走和平發展道路，而不是重蹈軍國主義覆轍，恪守中日四個政治文件而不是背信棄義，開嗆日本極右翼勢力若誤判形勢恣意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊。林劍強調，中方對於政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化，「我們再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論」，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。

過去日本和中國並未因直接涉及台灣主權問題有糾紛，預期這也是中國此番不願意輕易放鬆施壓的關鍵原因。中國華南理工大學公共政策研究院副研究員徐偉鈞預估，高市內閣可能會加速提高防衛預算，甚至推動修憲刪除日本國不保持軍事力量」、「不保持交戰權」條款，恐讓雙方關係再受衝擊。

更多三立新聞網報導

家族照神隱有詭／粿王風暴外一篇婚變恐成形？簡廷芮天倫照老公神隱

川普表面道賀私下暴怒！傳不滿日本拖延投資案 挺高市早苗背後算計曝

獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

春節大採購注意！網購紙箱「全扔回收車」錯了 慘挨罰6000元

