高市早苗大勝傳達抗中訊息？蕭旭岑：台灣主流民意希望兩岸和平交流
國民黨副主席蕭旭岑、國民黨智庫副董事長李鴻源今（10）舉行記者會說明日前國共智庫論壇交流成果。對於日本眾議院選舉結果，現任首相高市早苗領軍的自民黨大獲全勝，被解讀為抗中獲日本民意支持，國民黨立委王鴻薇也認為，2026年縣市長選舉國民黨應警惕日本大選傳達的政治訊息，蕭旭岑則表示，若把日本大選結果簡單解讀成親中或親美，可能無法涵蓋所有面向，兩岸關係不同於其他國家與中國大陸的關係，台灣主流民意是希望兩岸和平溝通、要交流。
蕭旭岑指出，日本大選傳達出的訊息是，日本民眾深切關切高市早苗提出經濟改革措施，因此才能吸引民眾投票。台灣今年底選舉，大家重視的還是經濟民生，不管是觀光旅遊、產業復甦，重新找到產業出路，對台灣民眾是很重要的關鍵。蕭旭岑強調，兩岸關係不同於其他國家與中國大陸的關係，2025年9月《聯合報》的調查顯示，有88%的台灣民眾主張兩岸必須維持溝通管道；即使是民進黨的支持者，也有75%的人認為兩岸不能斷絕對話，台灣主流民意是希望兩岸和平溝通、要交流。
蕭旭岑說，國民黨這次到對岸進行智庫交流，就是站在主流民意的基礎上進行的訪問，而且完全是做實事，帶著產業專家與學者，針對防災減災、觀光旅遊、醫療、產業、減碳、AI人工智能等領域，與對岸產官學界進行交流，沒有任何一個字牽涉到政治性議題，《自由時報》的報導是假消息，目的是要把國民黨打成中共同路人，但國民黨是在幫台灣產業找出路，幫台灣老百姓找和平，不擔心被抹紅。
至於媒體也報導，「鄭習會」將在3月登場，蕭旭岑也批評，所謂的國安人士或者黨政人士，不要在每個周日下午都向媒體釋放很多、但都是錯誤的訊息，一下子說「鄭主席農曆年前要見習近平」，一下子又變成農曆年後；現在又寫3月登場，以後還會有4月、5月、6月不同版本，這樣就變成「系列錯誤報導」？他呼籲媒體應該要專業、而非變成製造業，不能這樣踐踏自己。蕭旭岑同時也否認國民黨為了促成「鄭習會」，以及等鄭麗文訪問美國後，再處理「國防軍購特別條例」，蕭旭岑強調，國民黨主張合理的軍購，在野黨目前也正在研擬軍購特別條例，國民黨絕對沒有為「鄭習會」而擋軍購。
