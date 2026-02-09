高市早苗大勝帶動日股飆歷史新高 債匯雙雙走跌

日本首相高市早苗2月8日在東京的自民黨競選總部，在勝選的自民黨候選人名單貼上標記。路透社



日本首相高市早苗領導的自民黨在週日（2/8）眾議院大選中取得壓倒性大勝，日本股市週一（2/9）飆升至歷史新高，債券價格下跌，日圓對瑞士法郎則跌至歷史最低點。

路透社報導，日經225指數最高上漲5.7%，在上午9時30分達到57337.07點的歷史新高；東證指數（TOPIX）上漲3.4%，創下3825.67點的歷史新高。

日本10年期國債殖利率上升最多4.5個基點至2.275%，30年期國債殖利率上升最多6.5個基點至3.615%。債券殖利率上升意味著價格下跌。

高市領導的自由民主黨在眾議院465個席次中拿下316席，達到逾三分之二的「超級多數」，無需與其他政黨協商即可單獨推動大規模支出及減稅計畫，即使參議院不通過，也可推翻其決定。

K2資產管理公司研究主管George Boubouras表示，執政黨贏得極大比例的多數席次，「為日本未來的走向提供了明確訊號：短期內，市場會調整，預期日圓走弱，整體殖利率可能上升」。但他表示，日圓長期應該會回穩。

日圓兌瑞士法郎週一一度下跌0.3%，來到203.30，創歷史新低；兌歐元下跌0.4%，報186.55，接近上月創下的186.86歷史低點；兌美元下跌0.5%，最低達157.95，為兩週以來最低。

日本財務省負責國際事務的副大臣三村淳週一表示，政府「以高度緊迫感密切關注匯率變動」，暗示可能介入買入日圓。

高市勝選後，日本債市保持平穩。她上月提出暫停兩年食品消費稅的承諾時，30年期日本國債殖利率曾飆升至3.88%的歷史高點，但過去兩週一直走低。

分析指出，從政策制定角度而言，高市勝選對債券投資者可能是最佳結果，因為自民黨不必與在野黨妥協，後者可能主張更大幅的減稅和擴張性財政刺激方案。主要在野黨「中道改革聯合」先前已提出，食品應永久免除消費稅。

