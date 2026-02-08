高市早苗大勝後不改其志 示意將推動任內參拜靖國神社

2024年8月15日，日本二戰終戰紀念日，日本民眾前往靖國神社參拜。美聯社資料照片



日本首相高市早苗在週日（8日）的國會改選中取得壓倒性勝利，在成為日本第一位女首相前每年都參拜靖國神社的的高市示意說，她將「營造可以參拜的環境」，示意她有意以首相身分進行參拜。

週日晚間接受日本的電視台訪問時，針對是否參拜位靖國神社一事，她表示「正為了達成環境而努力」，展現出積極的態度。

她提到前首相安倍晉三在任內參拜靖國神社時，曾引發當時美國副總統（拜登）表示關切的往事，因而指出：「首先，要取得同盟國（美國）的充分理解；接著，也要取得周邊國家的理解。我的目標是創造一個讓彼此都能對『為國捐軀者』表達敬意的環境。」

高市早苗在去年11月的「台灣有事」發言讓北京暴怒至今，如果她參拜靖國神社，必將又引起北京猛爆性的反彈。

但母親是警察的高市早苗，對「穿制服為國犧牲者」的恭敬態度相當堅決。她進入日本國會以來，包括擔任閣員期間，幾乎從不缺席靖國神社的春、秋例行大祭，以及8月15日的終戰日參拜。

去年10月，剛上任首相的高市是以供奉「玉串料」（參拜金）的方式代替親自參拜靖國神社。不過那時自民黨執政基礎薄弱，高市步步為營，和她剛贏下的超級大勝有極大的不同。在高市早苗之前，日本近年能夠長期執政的兩位首相，安倍晉三與小泉純一郎，也都在首相任內參拜靖國神社。

