高市早苗大勝恐衝擊台灣？旅美學者曝「真正的考驗」：能走的路正在一條條變窄

日本首相高市早苗把握個人民調高點「果斷居合」，帶領自民黨與日本維新會取得3分之2的「輾壓性多數」，被視為向全球宣示走向親美路線；旅美教授翁履中指出，台灣能走的路正在一條一條變窄，執政當局必須學會把成本控制在可承受範圍內，進一步替台灣保留最大的談判空間與政治彈性。

翁履中透過臉書表示，日本用選票宣示「靠量美國換取安全」的路線，加上自民黨（高市早苗）的輾壓性勝利，幾乎沒有留下太多迴旋空間。翁履中進一步分析，這次高市早苗領軍大勝，更可以視為日本民意意對「現階段如何活下去」的回答。

「台灣從中至少要看懂兩件事」，翁履中提醒，對美國不滿很正常，但應該避免把「與美合作」變成免責金牌，其次，台灣應該意識到替代選項相對少、緩衝時間相對短，與其他國家可以邊談邊拖相比，台灣受到結構現實影響，往往是「邊談邊被逼近」。翁履中強調，台灣真正該學的，不是「更聽話」，而是「更會算帳」。

翁履中指出，如今兩岸僵持不下，日本又明確靠向美國，讓台灣必須在「美日路線」與「北京路線」做出拉扯，台灣政治人物必須處理好對美、對日的關係，進一步獲得真正的國際空間與實質支持。翁履中重申，政治人物必須走出同溫層，精準掌握民意真正的焦慮與期待，才能有效帶領台灣，在把成本控制在可承受範圍內的情況下，替自己保留最大的談判空間與政治彈性。。

