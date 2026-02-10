高市早苗大勝於個人魅力 賴清德切莫欣喜相提並論

日本眾議院選舉自民黨大勝，在日本首相高市早苗的帶領下拿下316席，成為二戰後日本單一政黨首度跨越眾院2/3門檻，也讓接下來高市早苗在減稅、擴大軍備和修憲等議題上握有絕對主動權；高市早苗傾美立場讓民進黨也受到鼓舞，賴政府更像是打了一劑強心針，然而賴清德總統似乎搞不清楚台日狀況並不相同，光是大罷免大失敗，就可看出兩者支持率的落差。

高市早苗鮮明的右翼色彩與鷹派外交立場，就如同美國總統川普一樣，成功拉攏保守派選民回歸，加上女性特質，完全擺脫日本傳統男性政客樣版，讓日本掀起一股意想不到的「早苗狂熱」（Sanamania），甚至出現「早苗活」（sanakatsu），年輕人爭相搶購她穿著的服裝，使用的手提包和粉紅筆。

因此面對「台灣有事、日本有事」的發言，引發中國方面的強烈反彈，高市早苗雖然事後修正，但也讓她感受到了民意沸騰，上任三個月的她直接豪賭訴諸國會改選，接著來自中國的各種制裁，成了高市早苗的最佳助選員，讓大多數日本人民面對外部壓力，衝高了自民黨的票匭。

民進黨歡天喜地，樂見主張「台灣有事、日本有事」的高市早苗大獲全勝，乃至台日關係的進一步綁定，但前政委張景森分析台日情境並不相同，日本社會對強化國防已有較高共識，而台灣內部仍存在分歧；日本有自民黨長期執政的制度優勢，台灣則面臨高度對立的立法院。賴清德無法單純複製高市的強硬風格，而必須在堅定立場與維繫穩定之間取得更細緻的平衡。

然而一場大罷免大失敗，賴清德的「打掉雜質說」、「不是得票多數的就贏喔！不是喔！」等金句引發的對立還未結束，朝小野大情況未改變之下，行政部門仍在藍白過半數的立法院直面對抗，從「不副署」立院3讀通過的財劃法再修正案，到拒絕3讀通過的編列軍人加薪、軍警消退休福利預算，朝野衝突不斷，賴清德卻從未考慮以協商取代對立，他的剛愎自用與高市早苗的柔軟堅定完全不同。

近日立法院長韓國瑜拋出「化」字，總統府也證實將在春節後展開五院院長茶敘，朝野是否能敞開心胸好好溝通，讓眼前的總預算和軍購案能順利進行；張景森認為高市早苗將安全與經濟緊密綁在一起，形成「經濟安全保障」的整體論述，高市不是只談軍事威脅，而是把國防、半導體、能源與供應鏈視為同一個國家生存議題，這對台灣極具參考價值，賴清德若能把台海安全、產業發展與民生福祉整合成單一敘事，將更有說服力。

或許賴清德該學習的是不再顯現出台南市長或小鎮醫師的狹窄氣量，面對政治永遠只採二立對立方式，而能以國家最高領導人的高度看待政治，新的一年朝野間取得平衡，也是百姓福祉。

