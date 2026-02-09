高市早苗大勝有「2關鍵推力」！媒體人：抗中保台成主流民意

政治中心／劉宇鈞報導

日本自民黨在總裁高市早苗帶領之下，於這次眾議院選舉獲得巨大勝利，成功穩定了執政基礎。媒體人詹凌瑀分析，高市大勝背後有兩個關鍵推力，分別是「外部威脅的逆向助攻」和「戰略經濟的深度綁定」，而抗中保台已成為重塑東亞安全格局的主流民意。

詹凌瑀9日發文表示，這次日本眾議院大選結果出爐，自民黨在首相高市早苗帶領下，豪取316席，不僅單獨跨越三分之二修憲門檻，更打破了小泉純一郎與安倍晉三時期的紀錄，寫下自民黨單一政黨史上最高席次。這場勝利不僅是數字上的碾壓，更象徵日本戰後政治體制的重大轉折。

外部威脅的逆向助攻

詹凌瑀指出，這次大勝背後，其實有兩個關鍵推力。首先是「外部威脅的逆向助攻」。過去北京習慣透過經濟制裁或外交戰狼姿態來施壓，例如禁止水產輸入或恐嚇性發言，原本意在讓日本社會卻步，結果反而激起日本選民的危機感。

詹凌瑀續指，這一點從被視為親中派大老、曾任外務大臣的岡田克也在三重選區落馬，即可看出端倪。當「台灣有事」被高市早苗明確定義為日本自身的安全議題時，選民用選票證明了他們選擇「強化防衛」而非「模糊妥協」。

戰略經濟的深度綁定

詹凌瑀說，其次是「戰略經濟的深度綁定」。台積電在日本的設廠不僅是商業投資，更被視為美日台安全同盟的具體化。這種半導體供應鏈的韌性，讓日本民眾看到了國家產業升級與安全保障的雙重紅利。

詹凌瑀強調，這場選舉或許可以視為日本選民的一場「安全公投」。面對俄烏戰爭與印太局勢的不穩定，日本社會已經準備好走出戰後的自我設限體制。高市早苗的歷史性勝利，確立了「抗中保台」不再只是外交辭令，而是重塑東亞安全格局的主流民意。

