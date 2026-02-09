高市早苗大勝穩政局！日股一度狂飆3千點 10檔日本ETF跟著漲

【記者呂承哲／台北報導】日本眾議院改選結果揭曉，首相高市早苗率領的執政聯盟大獲全勝，在總共465席中拿下352席，自民黨更單獨取得316席，一舉突破三分之二門檻，創下二戰以來新紀錄。選舉結果出爐後，市場迅速反應政治不確定性消除利多，日經225指數週一（9日）開盤隨即大漲逾3000點、漲幅約5%，帶動台灣多檔日本相關ETF同步走揚。

截至上午10點50分，台新日本半導體（00951）上漲8.22%，中信日本半導體（00954）上漲7.65%，中信日本商社（00955）上漲3.44%，復華日本龍頭（00949）上漲3.03%，富邦日本（00645）上漲3.00%，野村日本東證（009812）上漲2.76%，中信日經高股息（00956）上漲1.91%，野村日本動能高息（00972）上漲1.45%，國泰日本不動產（009817）小漲0.50%；槓桿型ETF富邦日本正2（00640L）亦勁揚5.85%。

法人指出，隨著政局穩定度大幅提升，日本未來政策走向、產業布局與資本市場定位同步受到關注，此次選舉結果不僅是政治事件，更被市場視為日本經濟與產業策略邁入新階段的重要訊號。

市場解讀，選舉結果的關鍵意義在於政策主導權高度集中，未來施政推動阻力明顯降低。高市早苗長期主張以「危機管理型」思維重塑日本經濟結構，強調能源自主、科技立國與供應鏈韌性，其中半導體被定位為攸關經濟安全與國防自主的核心產業。日本政府已規劃長達10年的半導體復興藍圖，目標官民合計投入10兆日圓，並設定2030年半導體及其設備、材料相關產業營收達15兆日圓，約為2020年的三倍。

在ETF表現方面，00951為今日漲幅最為亮眼的日股ETF，成分股係自日本半導體產業中，篩選具流動性與市值代表性的公司，並依營收來源與調整後自由流通市值配置權重，反映日本半導體產業的整體投資表現。隨日本逐步走出「失落的30年」，相關產業投資機會重新受到市場聚焦。

富邦日本（00645）經理人謝恩雅表示，在執政聯盟穩定、政策主導權明確的情況下，日本經濟可望浮現三項結構性利多：第一，政策效率提升，有助推動能源結構調整與核能政策討論，改善製造業用電穩定度與成本可預期性；第二，科技投資紅利加速落地，半導體與AI相關補貼政策具延續性，帶動日本科技供應鏈升級，並逐步反映於企業獲利；第三，軍民技術融合效應升溫，隨防衛設備出口限制逐步鬆綁，重工、精密機械與高階材料產業的中長期成長動能有望浮現。

在投資策略上，法人指出，若投資人風險承受度較高、看好政策利多與企業獲利推升下的波段行情，可搭配布局00640L，透過槓桿設計放大日股上漲動能，把握政策明朗與資金回流所帶來的指數彈升機會，提升整體投資組合的進攻彈性。

